Россиян ждет подорожание меда вдвое из-за спада производства

Холодное лето и дождливая погода на европейской территории России привели к спаду производства меда более, чем на 50%, что грозит подорожанием продукта вдвое. Об этом "Известиям" рассказал научный руководитель НИИ пчеловодства профессор Вячеслав Лебедев.

"Прогноз, к сожалению, очень плохой. Объемы производства меда в этом году могут сократиться в разы. Многие пчеловоды нам звонят и высказывают опасения, что пчелиные семьи могут не обеспечить себя кормом", — объяснил Лебедев.

"Сначала была аномально холодная зима, а потом аномально теплый март, однако единственным днем, когда пчелы могли вылететь на облет, стало 11 апреля, - пояснил "Комиинформу" пасечник из села Ыб Сыктывдинского района Андрей Полуэктов. – Облет – это очистительная процедура, в ходе которой пчелы очищают кишечник после зимы. Обычно семье на облет необходимо несколько дней, а у нас было всего несколько часов. Пчелы, которые не успевают совершить облет, погибают, а сама семья либо перестает развиваться, либо развивается медленно".

На данный момент стоимость меда уже на 50% выше прошлогодней. Как отметил президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов, непогода не позволяет пчелам заготовить мед даже для собственного прокорма, из-за чего многие пчелиные семьи рискуют погибнуть. Таким образом, пчеловодам придется оставить все, что они получили, пчелам, чтобы обеспечить им неголодную зиму.

По словам Бутова, в связи с катастрофической ситуацией Союз пчеловодов намерен обратиться к президенту и правительству страны с просьбой поддержать отрасль.



