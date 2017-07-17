В МЧС напоминают туристам о необходимости регистрировать свои маршруты



Какой из маршрутов выберет турист - вопрос не праздный. В МЧС России в разгар летнего сезона еще раз напоминают, что с марта этого года регистрация маршрутов стала обязательной. А свидетельства спасенных туристов в очередной раз доказывают, что риск - дело, может, и благородное, но неоправданное и смертельно опасное. На туристических маршрутах работают опытные, хорошо оснащенные спасатели. В беде не бросят.

Согласно постановлению правительства РФ от 3 марта 2017 года туристические группы с детьми, туркомпании и индивидуальные инструкторы-проводники как минимум за 10 рабочих дней должны доложить в местном органе МЧС о планируемых путях передвижения.

До выхода постановления процедура регистрации туристов носила рекомендательный характер и часто игнорировалась отдыхающими, пишет "Российская газета".

При этом, даже несмотря на то, что МЧС России и ранее совместно с органами местного самоуправления регулярно и где-то даже навязчиво активно информировало прибывающих туристов о необходимости регистрации в подразделениях МЧС России и Единой дежурно-диспетчерской службе муниципальных образований, все равно случались несчастные случаи со смертельным исходом. Прежде всего они происходили с теми горе-туристами, которые выбирали нехоженые и плохо исследованные маршруты.

Спасатели знают, что риск сходов лавин, камнепадов или обычных бытовых травм существует даже на, казалось бы, легких и хорошо исследованных тропах и спусках. Но успех спасения зависит прежде всего от быстроты прибытия профессионалов на помощь. Типичный пример из своего личного опыта поведал на днях альпинист Игорь Руновский.

10 мая этого года он заблудился на горе Эльбрус на высоте 4100 метров, в районе ледника Гара-Баши. И только благодаря тому, что он заранее зарегистрировал свой маршрут, спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России смогли быстро его найти.

Был вечер. Около восьми стемнело, а начавшаяся непогода сбила подготовленного спортсмена с пути. Чтобы понять, насколько все решали минуты, надо представить себе шквалистый ветер и температуру под минус 25 градусов при порывах ветра до 50 метров в секунду. Для сравнения можно напомнить, что недавний разрушительный шквал в Москве развивал скорость "всего" до 30 метров в секунду.

Группа спасателей выдвинулась немедленно, но даже при точно известном маршруте потребовалось около трех часов, чтобы найти замерзшего альпиниста. Хотя, казалось бы, Игорь отклонился не так уж и намного, на 4 километра.

Текст благодарности Игоря главе МЧС России Владимиру Пучкову говорит, наверное, наиболее красноречиво сам за себя: "Ночью на горе Эльбрус 10.05.17 г. спасатели из Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда отыскали меня на высоте 4100 м в сильнейшем буране, на ледовом плато, покрытом трещинами. Эти смелые парни во главе с руководителем Русланом Шамприани обвязались страховкой и спустились ко мне, уже полумертвому. Растерли, оживили, пристегнули к себе, вынесли мое снаряжение, дотащили до аварийного ратрака. Быстро, но аккуратно спустили меня с высоты, вывезли в поселок Терскол, оказали медицинскую помощь, накормили, высушили обледенелую одежду, устроили на ночлег под своим присмотром. Моим родным немедленно сообщили об успешной операции. Все координировал оперативный дежурный отряда Биттиров Хаким. Пока спасатели ждали спецмашину, меня на своем автомобиле вез водитель ратрака Аслан Узденов...

Я и мои родные бесконечно благодарны этим смелым людям, рисковавшим собой в максимально трудных условиях. Я ничем не смог отблагодарить их, они отказались от каких-либо подарков, заявляя, что это их работа. Прошу премировать этих отличников службы или иным достойным способом поощрить их", - написал благодарный спортсмен.

А что уж говорить про спасение человека в горах, который вообще неизвестно куда и когда пошел. Это вообще все равно, что "искать иголку в стоге сена".Не зарегистрируйся Игорь накануне восхождения, вряд ли писал бы он сейчас эти письма, даже несмотря на то, что Эльбрусский высокогорный спасательный отряд в 2016 году был отмечен как лучший поисково-спасательный отряд в МЧС России, а многие сотрудники турагентств являются волонтерами и участвуют в поисково-спасательных операциях вместе с профессионалами. Стихия не прощает даже малейших ошибок и легкомыслия.

Именно поэтому в МЧС России так настойчивы и советуют туристам предоставлять спасателям максимально возможные сведения о себе и своих планах. Это прежде всего сведения о туристическом маршруте, номера телефонов и адреса членов туристических групп, а также их родственников, с которыми можно было бы при необходимости связаться.

Туристы должны при себе иметь групповое и личное снаряжение, обеспечивающее безопасное прохождение маршрута, средства связи и сигнализации, маршрутные и страховые документы, продукты питания и медикаменты. После выхода группы с маршрута руководитель группы также обязан сообщить об успешном окончании тура сотрудникам МЧС.

Кстати, и спасатели советуют туристам оставлять своим родственникам, оставшимся дома, координаты и телефоны местных спасательных служб. Ведь бывает, что туристам, попавшим в беду, не удается сообщить в МЧС о ЧП. И тогда могут помочь родственники.

3 июля на границе Иркутской области и Бурятии произошла поисково-спасательная операция незарегистрированной группы. Туристы из Ростова-на-Дону в составе восьми человек не вышли на связь с родственниками, которые позвонили в службу спасения.

Спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России, изучив возможный маршрут туристов, определили опасные участки и разработали план поисков. С вертолета Ми-8 обследовали акваторию горных рек Восточных Саян и обнаружили пропавших людей в 40 км от начала их маршрута.

Необходимость регистрации перед походом состоит еще и в том, что в территориальных органах МЧС все туристы могут получить разъяснения, как вести себя на той или иной трассе. Например, заблудившемуся при изменившейся погоде туристу спасатели обязательно советуют ориентироваться на следующие признаки повышенной лавинной опасности: ливневый снегопад при сильном ветре, глубокий снег на крутом склоне, наличие снежных карнизов вверху по склону, очень резкое похолодание, сползание снежных комочков по поверхности снега, гулкие "ухающие" звуки при выезде на снег и многое другое.