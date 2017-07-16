Вовлечение в футбол и мини-футбол муниципалитетов позволит популяризировать спорт в Коми

Создание сети отделений и представительств Федерации футбола в городах и районах Коми позволит поднять интерес к футболу, а также выявлять юные таланты и воспитывать из них будущих спортсменов. Об этом "Комиинформу" сообщил директор клуба "Новая Генерация" - исполнительный директор Федерации футбола республики Артем Сухарев.

По его словам, ставку на муниципалитеты для поиска и взращивания спортсменов клубу необходимо делать совместно с Федерацией футбола Республики Коми.

"Этот вид спорта в условиях севера – один из самых малозатратных и при этом эффективных с точки зрения развития здорового образа жизни среди подрастающего поколения и профориентации, поскольку многие ребята, увлекшись футболом, наверняка решат связать с ним свою будущую профессиональную карьеру", - отметил собеседник агентства.

Выполнение этой задачи он видит в открытии на территориях городов и районов отделений профильной Федерации.

"Разумеется, встанет кадровый вопрос. Мы понимаем, что дополнительных тренеров найти сегодня непросто. Однако эту миссию вполне в состоянии выполнять учителя физкультуры", - уточнил Артем Сухарев.

Он добавил, что руководство "Новой Генерации" планирует на регулярной основе объезжать регион с игроками клуба (в том числе, членами молодежной сборной России) для проведения мастер-классов среди детей и подростков, чтобы мотивировать их и их родителей делать выбор в пользу футбола и мини-футбола в свободное от учебы время.

"Причем начинать занятия нужно даже не с младших классов школ, а со старших групп детских садов. Возраст пять – шесть лет – самое время для того, чтобы начинать заниматься этим спортом", - высказался директор клуба.

Артем Сухарев также отметил, что способствовать популяризации футбола и мини-футбола будут внутримуниципальные, межмуниципальные и республиканские турниры – расширение сети соревнований также является одним из приоритетов в работе обновленной Федерации футбола.

По последним данным, в Коми занятиями футболом охвачены свыше 20,7 тысяч человек, или 2,4 процента от общей численности населения (показатель по РФ – 2,8 миллиона россиян, или 2 процента от всего количества населения). В нашей республике этот вид спорта наиболее популярен среди городов в Сыктывкаре, Воркуте и Ухте, среди сельских районов – в Усть-Вымском, Усть-Куломском и Прилузском.