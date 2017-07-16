Сыктывкарские астрономы просят не беспокоиться насчет летящей к земле "Звезде смерти"

16 июля 2017 года, 19:39 |
Фото Mansden.ru

Немецкие ученые взбудоражили мировое сообщество информацией, что к Земле приближается "гигантская звезда смерти". Гость из космоса может устроить массовую катастрофу на Земле и даже полную гибель человечества.

Ученые дали звезде имя HIP 85605. По словам астронома Корины Бэйлер-Джонс из Института астрономии общества Макса Планка, звезда с вероятностью 90% достигнет Солнечной системы. Как только объект окажется в облаке Оорта, огромного массива космического хлама размерами от комет до планетоидов типа Плутона или Седны возле Солнечной системы, он начнет бросать в сторону Земли камни, которые и могут устроить катаклизм.

Однако не только HIP 85605 угрожает людям. Есть еще, по меньшей мере, тринадцать объектов, которые на полной скорости приближаются к нашей планете.

"Звезды - это мелочи. К нам целая галактика из миллиардов звезд приближается. Примерно через 5-10 млрд. лет столкнется с нами. Да, нашу Солнечную систему ждет столкновение с одной из звезд двойной системы HIP 85605. Это произойдет примерно через 240 тысяч - 470 тысяч лет. Второй вопрос: стоит ли беспокоиться?" - прокомментировал "Комиинформу" новость космического масштаба сыктывкарский астроном-любитель Максим Дингес.

Илья Баканов
  Ключевые слова: космос, катаклизмы
  Рубрика: Наука
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