Молодая фотохудожница из Коми претендует на получение работы в фотоцентре XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов

Одна из новых категорий участников Всероссийского молодежного образовательного форума "Таврида" в 2017 году – фотохудожники. Молодые таланты приехали со всей страны, чтобы пройти отдельную образовательную программу в рамках второй смены форума, посвященной работе с художниками, скульпторами и искусствоведами от 18 до 30 лет. Среди них - молодой фотограф из Сыктывкара Александра Порошкина.

Перед участниками профильного направления, организованного партнером смены, – единственного в России Центра продюсирования фотографии "ProLab", стоит задача в короткие сроки оформить на форуме первую в истории "Тавриды" фотовыставку работ, созданных на площадке форума. Руководитель "ProLab" Николай Канавин отметил, что "Таврида" — это открытие новых имен" как в профессиональном фотомире в целом, так и в сотрудничестве с Центром продюсирования фотографии, в частности. Участники, хорошо проявившие себя на форуме, будут приглашены для работы в пуле фотоцентра XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

"Задача фотоцентра на Всемирном фестивале — собирать материалы о работе и жизни ВФМС со стороны участников, профессиональных аккредитованных фотографов для того, чтобы сделать художественный альбом — большую книгу фестиваля. Два человека, кто проходит обучение в фотошколе "ProLab" на "Тавриде" по итогам работы получат возможность на аккредитацию от нашего фотоцентра. Их задача — проникать в самую гущу событий, для того чтобы создать художественный образ фестиваля. Мы будем воспроизводить ежедневно выставки, отбирая в течение всего фестиваля 15-20 работ и печатать их в крупных форматах. Мы сделаем все, чтобы история XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов была отражена в талантливых фотографиях", - рассказал Руководитель Центра продюсирования фотографии "ProLab" Николай Канавин.

Лучшие работы, отмеченные жюри, войдут в большую книгу Фестиваля и будут участвовать в ежедневных выставках.

Всероссийский молодежный образовательный форум "Таврида" летом 2017 года проходит в третий раз в Республике Крым. Форум традиционно объединяет талантливую молодежь страны, представляющую разные сферы, его цель — формирование молодежного профессионального сообщества из числа творческой молодежи России. Форум предполагает работу восьми смен по разным направлениям, первая из которых стартовала 3 июля. Главный творческий форум страны завершится 31 августа и объединит на своей площадке более 3000 молодых людей из всех регионов России. Заявки на участие подали более 13000 человек.

Организаторами Всероссийского молодежного образовательного форума "Таврида" — 2017 года являются Федеральное агентство по делам молодежи, подведомственное учреждение Росмолодежи ФГБУ "Роспатриотцентр" в партнерстве с Московским государственным институтом культуры.