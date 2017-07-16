Общественники промониторят по всей стране рост платы граждан за ЖКУ

Общественная палата России совместного с национальным центром "ЖКХ Контроль" проведут в регионах мониторинг повышения с июля платы граждан за коммунальные услуги на предмет обоснованности выставления счетов как за внутриквартирное потребление, так и за общедомовые нужды.

Напомним, с июля во многих регионах, в том числе в Коми, проиндексированы тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Кроме того, на основании постановления правительства № 1498 ("О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме") с первого июня в большинстве регионов, в том числе в Коми, вступили в силу новые нормативы на коммунальные ресурсы, потребляемые для содержания общего имущества жилфонда. А органы местного самоуправления ряда субъектов РФ приняли решения о дополнительном увеличении тарифов в связи с реализацией концессионных соглашений (в нашем регионе этого не произошло).

Как сообщила исполнительный директор национального центра "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева, вышеперечисленные факторы могут привести к заметному росту платежей граждан в отдельных регионах и муниципалитетах. "Комиссия по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты России считает целесообразным проведение в регионах мониторинга роста платежей за ЖКУ. С одной стороны, мониторинг позволит понять общую ситуацию в стране. С другой – выявить и устранить случаи сверхнормативного повышения платежей населения, которые возможны в ходе ненадлежащего использования методик при установке нормативов на общедомовые нужды", - отметила Светлана Разворотнева, занимающая пост заместителя председателя комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам ОП РФ.

Как уточнила "Комиинформу" руководитель регионального центра "ЖКХ Контроль" Дарья Шучалина, возглавляющая постоянную рабочую группу по вопросам ЖКХ в Общественной палате Коми, на территории региона контроль за обоснованностью выставляемых платежей на основании ежегодно индексируемых с июля тарифов осуществляют как органы власти (Служба стройжилтехнадзора), так и общественность (центр "ЖКХ Контроль").

"На предстоящей неделе в рамках онлайн-совещания Общественной палаты России с региональными палатами мы обсудим формат новой волны мониторинга, его методику на предмет единообразия подходов во всех регионах и другие оргвопросы. Центр "ЖКХ Контроль" в Коми благодаря наработанному за прошлые годы опыту займется мониторингом, включив это направление в число приоритетных в своей деятельности на протяжении второго полугодия", - отметила Дарья Шучалина.