Общественники промониторят по всей стране рост платы граждан за ЖКУ

16 июля 2017 года, 17:01 |
фото из архива ИА "Комиинформ"

Общественная палата России совместного с национальным центром "ЖКХ Контроль" проведут в регионах мониторинг повышения с июля платы граждан за коммунальные услуги на предмет обоснованности выставления счетов как за внутриквартирное потребление, так и за общедомовые нужды.

Напомним, с июля во многих регионах, в том числе в Коми, проиндексированы тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Кроме того, на основании постановления правительства № 1498 ("О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме") с первого июня в большинстве регионов, в том числе в Коми, вступили в силу новые нормативы на коммунальные ресурсы, потребляемые для содержания общего имущества жилфонда. А органы местного самоуправления ряда субъектов РФ приняли решения о дополнительном увеличении тарифов в связи с реализацией концессионных соглашений (в нашем регионе этого не произошло).

Как сообщила исполнительный директор национального центра "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева, вышеперечисленные факторы могут привести к заметному росту платежей граждан в отдельных регионах и муниципалитетах. "Комиссия по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты России считает целесообразным проведение в регионах мониторинга роста платежей за ЖКУ. С одной стороны, мониторинг позволит понять общую ситуацию в стране. С другой – выявить и устранить случаи сверхнормативного повышения платежей населения, которые возможны в ходе ненадлежащего использования методик при установке нормативов на общедомовые нужды", - отметила Светлана Разворотнева, занимающая пост заместителя председателя комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам ОП РФ.

Как уточнила "Комиинформу" руководитель регионального центра "ЖКХ Контроль" Дарья Шучалина, возглавляющая постоянную рабочую группу по вопросам ЖКХ в Общественной палате Коми, на территории региона контроль за обоснованностью выставляемых платежей на основании ежегодно индексируемых с июля тарифов осуществляют как органы власти (Служба стройжилтехнадзора), так и общественность (центр "ЖКХ Контроль").

"На предстоящей неделе в рамках онлайн-совещания Общественной палаты России с региональными палатами мы обсудим формат новой волны мониторинга, его методику на предмет единообразия подходов во всех регионах и другие оргвопросы. Центр "ЖКХ Контроль" в Коми благодаря наработанному за прошлые годы опыту займется мониторингом, включив это направление в число приоритетных в своей деятельности на протяжении второго полугодия", - отметила Дарья Шучалина.

Людмила Наумова
  Ключевые слова: ЖКХ
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

13:05 14.07.2017
По предложению прокуратуры Коми внесены изменения в региональный правовой акт о проведении капремонта
14:34 12.07.2017
Дом в Сыктывкаре, в котором обрушилась стена из-за ливня, признан аварийным
14:06 11.07.2017
Жители Сыктывкара задолжали за капремонт 56,7 млн. рублей


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Мы рядом
Роман. Нуждаюсь в новой электроколяске. (Сыктывкар, Приморско-Ахтарск)
Сергей и Елена. Нуждаемся в сопровождении, репетиторстве. Сами обучим Брайлю, отремонтируем технику. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
все интервью



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus