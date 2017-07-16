Мэрия Ухты поможет многодетным семьям в строительстве индивидуального жилья

Власти Ухты помогут многодетным семьям и другим льготным категориям горожан, получившим участки под индивидуальное жилищное строительство на территории округа, с обеспечением массивов инженерной инфраструктурой.

Об этом "Комиинформу" сообщила член Общественной палаты республики Елена Щербина. Она побывала в Ухте на совещании под председательством мэра Магомеда Османова. Встреча инициирована местной общественной организацией многодетных семей "Много деток" во главе с Раисой Фёдоровой. Владельцы наделов обозначили все накопившиеся за последние несколько лет проблемы, препятствующие использованию участков по назначению.

"Администрацией округа в разные годы было выделено 170 участков льготным категориям ухтинцев на таких территориях, как: Нагорный, Шудаяг, Веселый Кут и Интернациональный. Однако многие до сих пор не приступили к застройке из-за того, что территории массивов не обеспечены инженерной инфраструктурой", - пояснила собеседница агентства.

Она пояснила, что самая сложная ситуация – в Нагорном. Поселок несколько лет назад прежние власти планировали сделать коттеджным, частный инвестор оформил под эти цели документацию. Однако позже решение было изменено: чиновники отдали землю льготникам. А градостроительный план территории остался прежним. "В результате ухтинцам стали навязывать проекты домов определенной этажности и типа. Свои же проекты собственникам не согласовывают. Нынешний мэр Магомед Османов взял тему под контроль. Прямо на совещании он дал поручение управлению архитектуры и строительства снять все препоны, чтобы до октября вопрос был урегулирован", - пояснила Елена Щербина.

Другой большой блок проблем касается коммунальных ресурсов. Массив на Нагорном не обеспечен водопроводом, системой канализации, наружным освещением, не созданы условия для подключения газа и электричества. "Мэр обязал водоканал до конца года решить вопрос с водопроводом и канализацией. Технические документы, как заверила директор предприятия, уже готовятся. В рабочем порядке собственники могут подходить в водоканал и оформлять документы", - рассказала общественница.

Для подключения к электросетям по опыту решения такого рода проблем в Сыктывкаре она рекомендовала оформлять заявки в адрес энергетиков самим собственникам земли, а не администрации муниципалитета, чтобы расчеты были произведены по льготным тарифам.

"Меньше всего на сегодня понимания по газу. Даже, несмотря на предусмотренную законодательством республики компенсацию, оплата за подключение для многодетных фактически неподъемная. Администрация взялась помочь ухтинцам максимально выгодно оформить правоотношения с местным филиалом газораспределительной организации", - добавила член палаты.

Она подытожила, что благодаря личному вмешательству Магомеда Османова многолетняя перезревшая проблема, наконец, сдвинута с мертвой точки. Ухтинцы воодушевлены достигнутыми на совещании договоренностями, что крайне важно для сохранения участков за льготниками. "Важно не допустить, чтобы люди опустили руки и от безысходности стали бы распродавать выделенные им на бесплатной основе участки, как это уже происходит в Сыктывдинском районе. Строительство собственных домов для многодетных семей в республике – оптимальный способ решения жилищного вопроса", - резюмировала Елена Щербина.