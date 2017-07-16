В Ростуризме попросили россиян не ездить в Египет самостоятельно

Ростуризм обратился к туристам с просьбой воздержаться от самостоятельных поездок в Египет после нападения там на гражданку России.

Женщина была ранена ножом в одном из отелей Хургады. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает. В связи со случившимся в Ростуризме еще раз призвали россиян объективно оценивать степень существующей опасности при посещении Страны пирамид.

Напомним, после трагического инцидента с российским самолетом в 2015 году прямое авиасообщение между Россией и Египтом было прекращено. Сегодня туроператоры не имеют права продавать путевки в этом направлении. При этом вопрос о массовом возвращении наших соотечественников на курорты Красного моря пока остается открытым.

Единичные туристы посещают Египет в основном через соседние страны, в частности, через Белоруссию, пишет "Российская газета".