В Ростуризме попросили россиян не ездить в Египет самостоятельно

16 июля 2017 года, 15:05 |
Artwall.ru

Ростуризм обратился к туристам с просьбой воздержаться от самостоятельных поездок в Египет после нападения там на гражданку России.

Женщина была ранена ножом в одном из отелей Хургады. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает. В связи со случившимся в Ростуризме еще раз призвали россиян объективно оценивать степень существующей опасности при посещении Страны пирамид.

Напомним, после трагического инцидента с российским самолетом в 2015 году прямое авиасообщение между Россией и Египтом было прекращено. Сегодня туроператоры не имеют права продавать путевки в этом направлении. При этом вопрос о массовом возвращении наших соотечественников на курорты Красного моря пока остается открытым.

Единичные туристы посещают Египет в основном через соседние страны, в частности, через Белоруссию, пишет "Российская газета".

Комиинформ
  Рубрика: Экономика
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