В Сосногорском районе нетрезвый мотоциклист врезался в "шестерку"

16 июля 2017 года, 12:20 | Сосногорский
Фото

В поселке Верхнеижемский Сосногорского района мотоциклист не справился с управлением и врезался в стоящий ВАЗ-2106.

ДТП произошло вечером 15 июля напротив д.5 по ул. 40 лет Победы.

Мужчина 1983 года рождения двигался на мотоцикле "Днепр" без шлема. И ему очень повезло, что он отделался только ушибами, в частности, кистей рук.

Как показали результаты медосвидетельствования, мотоциклист сел за руль в нетрезвом состоянии. У него не было водительского удостоверения, права на управление транспортным средством он вообще никогда не получал. Сам мотоцикл не был надлежащим образом зарегистрирован.

Как сообщили в УГИБДД Коми, за истекшие сутки в республике было задержано 27 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Илья Баканов
  Ключевые слова: Алкоголь, ГИБДД, ДТП
  Рубрика: Происшествия
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