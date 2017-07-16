В Сосногорском районе нетрезвый мотоциклист врезался в "шестерку"
В поселке Верхнеижемский Сосногорского района мотоциклист не справился с управлением и врезался в стоящий ВАЗ-2106.
ДТП произошло вечером 15 июля напротив д.5 по ул. 40 лет Победы.
Мужчина 1983 года рождения двигался на мотоцикле "Днепр" без шлема. И ему очень повезло, что он отделался только ушибами, в частности, кистей рук.
Как показали результаты медосвидетельствования, мотоциклист сел за руль в нетрезвом состоянии. У него не было водительского удостоверения, права на управление транспортным средством он вообще никогда не получал. Сам мотоцикл не был надлежащим образом зарегистрирован.
Как сообщили в УГИБДД Коми, за истекшие сутки в республике было задержано 27 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.
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