В аварии в Прилузском районе пострадали три человека
Серьезные травмы получил водитель Vоlкswаgеn Роlо в ДТП на трассе в Прилузском районе.
Как сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции республики, 15 июля около полудня на 608 км автодороги Чебоксары – Сыктывкар Vоlкswаgеn Роlо совершил столкновение с Chevrolet Niva.
Совершая разворот, водитель Vоlкswаgеn не предоставил преимущество в движении, таким образом спровоцировав дорожно-транспортное происшествие.
В результате наибольшие травмы получил виновник ДТП. У мужчины 1954 года рождения выявлены сотрясение головного мозга, переломы двух ребер, травма позвоночника. Водитель был госпитализирован.
Двое мужчин, 1960 и 1961 г.р., ехавшие в Chevrolet Niva, получили ушибы. Им госпитализация не потребовалась.
Водительский стаж мужчины – 18 лет. За последний год он дважды привлекался к административной ответственности за превышение скорости.
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