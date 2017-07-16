Денис Драгунский оценил вопросы школьников из Койгородка

16 июля 2017 года, 13:17 | Койгородский

Учащиеся средней общеобразовательной школы села Койгородка отличились во Всероссийской акции "Вопрос автору". У активистов Российского движения школьников была возможность задать видеовопросы Денису Драгунскому. Самыми интересными тот самый Дениска из "Денискиных рассказов" своего отца Виктора Драгунского, а ныне сам известный писатель и журналист посчитал вопросы школьников из Коми.

Во время интервью Д.Драгунский рассказал, что читал книгу отца о своих приключениях. Правда, большинство из них были выдуманные. И признался, что если бы Виктор Другунский не был писателем, то и жизнь "Дениски" сложилась бы по-другому.

Конечно, школьники спросили, какие предметы любил писатель. Как выяснилось, это история, география, русский язык и литература.

"Я любил и математику, но она меня терпеть не могла. Вот что я не любил, так это химию и физику", - признался Д.Драгунский.

Школьница из Койгородка сказала, что хочет стать журналисткой, и спросила, как к состоявшемуся журналисту пришел первый успех?

Оказалось, что в 1980-х он написал статью, в которой пытался разобраться в причинах начавшихся тогда межнациональных конфликтов. Она оказалась популярной, ее опубликовали в нескольких журналах, в том числе иностранных.

"Если вы хотите добиться успеха в журналистике, выберете себе какую-нибудь тему, на которую никто или мало кто пишет. Потому что в сотый раз писать репортаж о футбольном матче или концерте – это неинтересно, там уже есть свои специалисты", - посоветовал автор.

За свои вопросы школьники Койгородка получили книгу "Денискины рассказы" с красочными иллюстрациями и автографом прототипа ее героя.

Илья Баканов
  Ключевые слова: РДШ, литература
  Рубрика: Общество
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