Двум юным жительницам Печоры грозит срок за найденный кошелек

16 июля 2017 года, 9:35 | Печора
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Сотрудники Отдела МВД России по городу Печоре быстро раскрыли дело о краже по заявлению местной жительницы. Женщина сообщила, что после посещения банка у нее пропал кошелек с деньгами. Сумма ущерба составила более 4000 рублей.

В ходе проверки сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению преступления причастны две местные жительницы 18 и 19 лет. Камеры видеонаблюдения, установленные в помещении банка, зафиксировали, как девушки подобрали выпавший из сумки потерпевшей кошелек. Но вместо того, чтобы его вернуть, подозреваемые присвоили чужое имущество себе.

По факту кражи следователями Печоры возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Девушки признались в содеянном. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Комиинформ
  Ключевые слова: кража
  Рубрика: Происшествия
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