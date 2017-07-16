Погодные аномалии будут повторяться все чаще

16 июля 2017 года, 14:13 |
Фото Ярославы Пархачёвой


Потепление в Арктике, из-за которого сокращается температурный контраст между полюсами и экватором, может привести к тому, что погодные аномалии, которые мы наблюдаем в этом году, могут стать более частыми. Об этом заявил советник президента России по вопросам изменения климата Александр Бедрицкий на форуме МЧС России и общественных организаций "Общество за безопасность" в Вологодской области.

"Область температурных аномалий поверхностей океана также вносит свой вклад в атмосферу блокирующих процессов, в том числе в Атлантическом и Европейском секторе", - сообщил Интерфакс со ссылкой на чиновника.

Между тем Гидрометцентр России сообщил о том, что с сохранением до конца суток 15 и 16 июля в Тыве ожидается сильный и очень сильный дождь, сильный ливневый дождь, гроза, крупный град, и ветер с порывами до 25 метров в секунду. "Желтый" уровень опасности объявлен и на субботний вечер и в Москве, штормовое предупреждение было объявлено в Ярославле. В Коми грозы придут уже завтра.

Комиинформ
  Ключевые слова: потепление, Погода
  Рубрика: Погода
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