Эжвинский "Жилкомхоз" проверят на предмет отмены незаконно выставленных счетов

Служба Коми стройжилтехнадзора в понедельник, 17 июля, проверит исполнение руководством ЭМУП "Жилкомхоз" предписания Эжвинской госжилинспекции об отмене незаконного выставления жильцам 177 домов счетов за техническую диагностику внутридомового газового оборудования, срок которого истек.

Как сообщил "Комиинформу" руководитель Службы Роман Шашев, жильцы домов в Эжвинском районе Сыктывкара, находящиеся под управлением ЭМУП "Жилкомхоз", обратились в Службу на предмет необоснованного выставления счетов за техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, срок эксплуатации которого истек. Служба провела внеплановую проверку предприятия.

В ходе проверки выяснилось, что под управлением "Жилкомхоза" 258 объектов жилфонда, из них 194 дома газифицированы. Обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования производится по договору с ОАО "Газпром газораспределение Сыктывкар". Однако в договоре не предусмотрена обязанность данной компании проводить техническую диагностику оборудования, срок службы которого истек, с привлечением специализированной организации.

В феврале прошлого года Эжвинская прокуратура в рамках своей проверки предприятия выяснила, что "Жилкомхоз" не заключил договор со спецорганизацией. Прокурор района обратился в суд, который обязал предприятие заняться данным делом. Руководство "Жилкомхоза" подготовило сметы, выбрало подрядчика и инициировало внеочередные общие собрания собственников, чтобы согласовать с ними предстоящие расходы. Кворум был набран только в 11 домах. Еще в шести срок проведения диагностики не наступил. В остальных же 177 домах нужного для голосования количества собственников на собраниях не набралось.

"Жилкомхоз" заключил договоры на те дома, где владельцы квартир дали добро. Работы там проведены. Однако в мае текущего года "Жилкомхоз" выставил счета за диагностику проживающим в других домах, где необходимого для этого обязательного решения общих собраний не принято.

"Основной способ установления и изменения размера платы за содержание и ремонт жилья – волеизъявление собственников, принимаемое на общем собрании", - указано в материалах проверки инспекции. Ее итог: "Предприятие допустило нарушение жилищного законодательства, выставив в 177 домах счета без согласования с собственниками данных работ и их стоимости".

Инспекция вынесла предписание, обязав "Жилкомхоз" до 13 июля отменить необоснованно выставленные счета. А тем, кто их уже успел оплатить, вычесть данные суммы из квитанций по оплате ЖКУ за июнь.

Как пояснил "Комиинформу" Роман Шашев, в понедельник, 17 июля, предприятие будет проверено на предмет исполнения требований, изложенных в предписании. "Если предприятие в добровольном порядке не устранило выявленное нарушение, то инспекция в защиту прав собственников жилья выйдет в суд", - сообщил собеседник агентства.