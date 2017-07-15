Содержать в чистоте спорный участок в микрорайоне Орбита должен арендатор - мэр Сыктывкара

Выкос борщевика и другие работы по содержанию в чистоте и порядке участка в микрорайоне Орбита Сыктывкара, где планировалось строительство автостоянки, должны производиться компанией "Ассорти+", пока земля остается у нее в аренде. А вот продолжать строить автостоянку бизнесмены не имеет права.

Жители микрорайона Орбита, входящие в инициативную группу, выступающую против строительства стоянки автотранспорта и за создание на территории парка отдыха, сообщили "Комиинформу" о том, что недавно видели, как на участке работала строительная техника. Они попросили редакцию выяснить, законны ли действия компании-арендатора "Ассорти+". Помимо этого, жителей интересует: кто должен в течение лета содержать территорию в порядке – компания или администрация муниципалитета. Речь идет о необходимости выкоса борщевика, уборке мусора и пр.

Мэр Сыктывкара Валерий Козлов пояснил "Комиинформу" ситуацию по обоим вопросам.

"Что касается информации о продолжении работ по строительству автостоянки – у нас сведений об этом нет. Жителям необходимо зафиксировать на фото и видео данные факты и предоставить информацию в администрацию округа. Мы направим ее приставам, поскольку решение о приостановлении любых строительных работ является обязательным для арендатора, несмотря на то, что компания подала заявление о его обжаловании", - отметил собеседник агентства.

Относительно работ по благоустройству, по его словам, все обязанности лежат на компании. "Поскольку участок продолжает пока оставаться в аренде, компания обязана содержать его в чистоте и порядке. Это то, о чем вы говорите – выкос борщевика, вывоз мусора и прочее", - уточнил "Комиинформу" мэр Сыктывкара.

***Напомним, мэрия Сыктывкара предложила "Ассорти+" расторгнуть договорные отношения в добровольном порядке, поскольку жители Орбиты выступили против строительства гостевой автостоянки. Застройщик в свою очередь предложил отложить переговорный процесс и вернуться к нему 26 июня. В ответ 5 июня мэрия Сыктывкара направила исковое заявление и копию заявления об обеспечительном иске в адрес застройщика. 6 июня передан пакет документов в Арбитражный суд Республики Коми.

7 июня состоялось заседание Арбитражного суда республики, который вынес определение о принятии обеспечительных мер по спорному участку.

Обеспечительные меры вступили в силу. Проведение каких-либо работ на спорном участке запрещено. Кроме того, судом наложен запрет на совершение Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми любых регистрационных действий по объекту.

Предварительное заседание состоялось 29 июня.

17 августа состоится второе слушание по расторжению договора аренды между администрацией и Ассорти+.

Компания "Ассорти+" также подала аппеляцию в Кировский арбитражный суд на приостановление работ по строительству автостоянки. Слушание назначено на 14 августа.