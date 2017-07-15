Вертолетная площадка, кадетский корпус, помещение для мусульман: Магомед Османов встретился с ухтинскими НКА

15 июля 2017 года, 13:30 | Ухта
Фото администрации Ухты

Магомед Османов встретился с ухтинскими НКА.

Как сообщает пресс-служба администрации района, руководитель городской администрации и его заместитель Марина Метелёва ответили на вопросы представителей национально-культурных автономий Ухты, заручившись поддержкой НКА по ключевым вопросам.

Перед началом диалога Магомед Османов рассказал о состоянии городского хозяйства. В кратких тезисах градоначальник доложил об основных экономических показателях, ходе дорожной кампании и благоустройстве. Из хороших новостей – сокращение долговой нагрузки на бюджет, передача городских парков на обслуживание "Горзеленхозу", расширение социального партнёрства с градообразующими предприятиями Ухты.

Свои организации в Ухте имеют представители всех крупных этнических групп, охватывая 99% населения города, поэтому и вопросы, которые звучали в адрес Магомеда Османова на встрече с многонациональной общественностью, полностью соответствовали картине дня: благоустройство, транспорт, культурные проекты, судьба пустующих городских помещений. На эти другие вопросы были даны подробные ответы.

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На встрече звучали и конкретные предложения. Казаки мечтают открыть в Ухте кадетский корпус, мусульмане города – о едином помещении для молитв. Также большинству НКА нужны собственные помещения для проведения мероприятий, встреч и заседаний. По словам Магомеда Османова, этот вопрос можно будет решить после того, как в здание городской администрации переедут её структурные подразделения, а сама администрация – в здание на Первомайской площади.

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Ближе к концу встречи один из её участников затронул вопрос о строительстве вертолётной площадки для санавиации в посёлке Шудаяг. Руководитель администрации поделился своими взглядами на проблему и в ответ услышал общую позицию многонациональной общественности Ухты – вертолётная площадка должна быть расположена в непосредственной близости от городской больницы. Представители НКА едины во мнении, что население Шудаяга "не нужно будоражить" и готовы пригласить активистов к диалогу.

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Точек взаимодействия у автономий и городской власти немало. Одной из таких является культура. НКА готовы участвовать в праздновании Дня города и Дня республики, есть предложения и к вековому юбилею Коми.

"На уровне региона создан организационный комитет по подготовке празднования 100-летия республики. И у нас в Ухте мы готовим аналогичный комитет, собираем предложения. По поручению главы Коми эта работа начата, - сообщила Марина Метелёва.

Заместитель руководителя администрации поддержала инициативы общественников и отметила, что в Ухте в скором времени также будет создан Совет по межэтническим и межнациональным отношениям. К участию в нём приглашаются представители всех народов, проживающих в нашем городе.

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"Любые вопросы, которые есть, вы можете открыто мне задавать, для этого даже не обязательно записываться на личный приём, всегда готов вас принять. Нерешаемых проблем нет, когда есть желание их решать", - в заключение добавил Магомед Османов.

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Комиинформ
  Ключевые слова: НКА
  Рубрика: Общество
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