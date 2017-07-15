Вертолетная площадка, кадетский корпус, помещение для мусульман: Магомед Османов встретился с ухтинскими НКА

Магомед Османов встретился с ухтинскими НКА.

Как сообщает пресс-служба администрации района, руководитель городской администрации и его заместитель Марина Метелёва ответили на вопросы представителей национально-культурных автономий Ухты, заручившись поддержкой НКА по ключевым вопросам.

Перед началом диалога Магомед Османов рассказал о состоянии городского хозяйства. В кратких тезисах градоначальник доложил об основных экономических показателях, ходе дорожной кампании и благоустройстве. Из хороших новостей – сокращение долговой нагрузки на бюджет, передача городских парков на обслуживание "Горзеленхозу", расширение социального партнёрства с градообразующими предприятиями Ухты.

Свои организации в Ухте имеют представители всех крупных этнических групп, охватывая 99% населения города, поэтому и вопросы, которые звучали в адрес Магомеда Османова на встрече с многонациональной общественностью, полностью соответствовали картине дня: благоустройство, транспорт, культурные проекты, судьба пустующих городских помещений. На эти другие вопросы были даны подробные ответы.

На встрече звучали и конкретные предложения. Казаки мечтают открыть в Ухте кадетский корпус, мусульмане города – о едином помещении для молитв. Также большинству НКА нужны собственные помещения для проведения мероприятий, встреч и заседаний. По словам Магомеда Османова, этот вопрос можно будет решить после того, как в здание городской администрации переедут её структурные подразделения, а сама администрация – в здание на Первомайской площади.

Ближе к концу встречи один из её участников затронул вопрос о строительстве вертолётной площадки для санавиации в посёлке Шудаяг. Руководитель администрации поделился своими взглядами на проблему и в ответ услышал общую позицию многонациональной общественности Ухты – вертолётная площадка должна быть расположена в непосредственной близости от городской больницы. Представители НКА едины во мнении, что население Шудаяга "не нужно будоражить" и готовы пригласить активистов к диалогу.

Точек взаимодействия у автономий и городской власти немало. Одной из таких является культура. НКА готовы участвовать в праздновании Дня города и Дня республики, есть предложения и к вековому юбилею Коми.

"На уровне региона создан организационный комитет по подготовке празднования 100-летия республики. И у нас в Ухте мы готовим аналогичный комитет, собираем предложения. По поручению главы Коми эта работа начата, - сообщила Марина Метелёва.

Заместитель руководителя администрации поддержала инициативы общественников и отметила, что в Ухте в скором времени также будет создан Совет по межэтническим и межнациональным отношениям. К участию в нём приглашаются представители всех народов, проживающих в нашем городе.

"Любые вопросы, которые есть, вы можете открыто мне задавать, для этого даже не обязательно записываться на личный приём, всегда готов вас принять. Нерешаемых проблем нет, когда есть желание их решать", - в заключение добавил Магомед Османов.