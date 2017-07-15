В Инте подожгли неэксплуатируемую трансформаторную будку

В Инте вчера вечером горела трансформаторная будка. Инцидент зафиксирован в 20:53, когда сообщение поступило на пульт дежурного диспетчера, - сообщили "Комиинформу" в МЧС по республике.

Кирпичное строение, находящееся на улице Восточной, не эксплуатируется.

Пожарные подразделения прибыли на место в 20:59. В его тушении принимали участие две единицы техники и шесть человек личного состава пожарной охраны.

Возгорание удалось ликвидировать в 21:30 на площади 30 "квадратов".

Погибших и пострадавших нет. Виновное лицо сейчас устанавливается, добавили в ведомстве. Предварительная версия пожара - поджог.