В Инте подожгли неэксплуатируемую трансформаторную будку

15 июля 2017 года, 12:30 | Инта
Фото МЧС по Коми

В Инте вчера вечером горела трансформаторная будка. Инцидент зафиксирован в 20:53, когда сообщение поступило на пульт дежурного диспетчера, - сообщили "Комиинформу" в МЧС по республике.

Кирпичное строение, находящееся на улице Восточной, не эксплуатируется.

Пожарные подразделения прибыли на место в 20:59. В его тушении принимали участие две единицы техники и шесть человек личного состава пожарной охраны.

Возгорание удалось ликвидировать в 21:30 на площади 30 "квадратов".

Погибших и пострадавших нет. Виновное лицо сейчас устанавливается, добавили в ведомстве. Предварительная версия пожара - поджог.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: пожар, МЧС, лето, Инта
  Рубрика: Происшествия
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