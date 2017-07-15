В Сыктывкаре пройдет цикл акций "Хвост трубой" в помощь двумстам бездомным кошкам

15 июля 2017 года, 16:30 | Сыктывкар
Фото: aroundcat.com

В Сыктывкаре пройдет цикл акций "Хвост трубой" в помощь бездомным кошкам. Постановление о согласовании благотворительного мероприятия размещено на сайте администрации города за подписью мэра Валерия Козлова.

Автономная некоммерческая организация "Центр помощи бездомным животным "Кошкин Дом" попросила мэрию выделить площадку перед торговым центром "Детский мир" для еженедельных акций в августе.

Как рассказала представитель организации Екатерина Петрова, сегодня в приюте содержатся более двухсот взрослых кошек, котов, а также котят. Есть больные животные.

Пристраивать их так быстро, как хотелось бы, не всегда получается. В месяц общественники закупают своим подопечным одного корма только на 40-50 тысяч рублей.

Все средства - благотворительные пожертвования, а также личные деньги волонтеров приюта, которые им приходится вкладывать в свое дело, поскольку оставить питомцев голодными невозможно.

Приюту очень нужны лотки, наполнители, корма, особенно лечебные, пеленки и медикаменты.

Акции "Хвост трубой" пройдут 6, 13, 20 и 27 августа 2017 года с 11.00 до 17.00 часов.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: Сыктывкар, зоозащита, животные, акция, администрация
  Рубрика: Общество
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