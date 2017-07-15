В Сысольском районе неопытный водитель "Мицубиси" оказался в кювете

В Сысольском районе начинающий водитель "Мицубиси" оказался в кювете. В аварии пострадал он сам и его пассажир, - сообщили "Комиинформу" в госавтоинспекции республики.

14 июля в 20:40 водитель 1999-го года рождения двигался по автодороге Куратово-Широкий Прилук на личной "Мицубиси Лансер".

На 25-м километре трассы он не справился с рулевым управлением, в результате чего съехал в левый по ходу движения кювет, после чего автомобиль опрокинулся.

Водитель получил в аварии автотравму и ушибы. Был госпитализирован. В момент аварии был пристегнут ремнем безопасности.

Также в ДТП пострадала пассажирка иномарки, его одногодка. Девушка получила ссадины и была госпитализирована.

Как добавили в ГИБДД, молодой водитель получил права два месяца назад, в мае этого года.