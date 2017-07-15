В Госдуме предложили отделить производство вина от другого алкоголя

Фракция "Единая Россия" накануне, 14 июля, внесла в Госдуму законопроект о разделении регулирования производства вина и другого алкоголя, свидетельствуют данные автоматизированной системы обеспечения законодательной деятельности. Решение о необходимости такого закона было принято в мае в правительстве.

Законопроект разграничивает производство алкоголя из винограда и из этилового спирта. В пояснительной записке отмечается, что общее регулирование производства вина и другого алкоголя "существенно затрудняет развитие отрасли виноградарства и виноделия, усложняет применение существующих норм права, надзор и контроль за соблюдением законодательства в данной сфере". Принятие законопроекта, полагают его авторы позволит стимулировать развитие виноградарства в России.

Развитие этой отрасли поможет привлечь дополнительный поток туристов в регионы, где производится вино, и способствовать их экономическому развитию. При этом, отмечают авторы документа, необходимо разделять вино и крепкие алкогольные напитки, наносящие серьезный вред здоровью. В то же время оборот вина будет по-прежнему регулироваться существующим законодательством наряду с другим алкоголем.

Закон о вине в России обсуждался участниками совещания в Абрау-Дюрсо под председательством Дмитрия Медведева в конце мая. На заседании предложили признать вино сельскохозяйственным продуктом, после чего передать контроль за его производством из ведения Росалкогольрегулирования Минсельхозу. Также было предложено разрешить рекламу вина, пишет РБК.





