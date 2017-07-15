В Госдуме предложили отделить производство вина от другого алкоголя

15 июля 2017 года, 13:00 |
Фото Антона Пархачева

Фракция "Единая Россия" накануне, 14 июля, внесла в Госдуму законопроект о разделении регулирования производства вина и другого алкоголя, свидетельствуют данные автоматизированной системы обеспечения законодательной деятельности. Решение о необходимости такого закона было принято в мае в правительстве.

Законопроект разграничивает производство алкоголя из винограда и из этилового спирта. В пояснительной записке отмечается, что общее регулирование производства вина и другого алкоголя "существенно затрудняет развитие отрасли виноградарства и виноделия, усложняет применение существующих норм права, надзор и контроль за соблюдением законодательства в данной сфере". Принятие законопроекта, полагают его авторы позволит стимулировать развитие виноградарства в России.

Развитие этой отрасли поможет привлечь дополнительный поток туристов в регионы, где производится вино, и способствовать их экономическому развитию. При этом, отмечают авторы документа, необходимо разделять вино и крепкие алкогольные напитки, наносящие серьезный вред здоровью. В то же время оборот вина будет по-прежнему регулироваться существующим законодательством наряду с другим алкоголем.

Закон о вине в России обсуждался участниками совещания в Абрау-Дюрсо под председательством Дмитрия Медведева в конце мая. На заседании предложили признать вино сельскохозяйственным продуктом, после чего передать контроль за его производством из ведения Росалкогольрегулирования Минсельхозу. Также было предложено разрешить рекламу вина, пишет РБК.


Комиинформ
  Ключевые слова: Алкоголь
  Рубрика: Экономика
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору


Новости mediametrix

                       
                       
                       
 

Эко-Коми

Новости проекта



Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
все интервью

Мы рядом
Роман. Нуждаюсь в помощи волонтеров при передвижении по городу. (Сыктывкар)
Анастасия. Нуждаюсь в сопровождении. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Инфоблок

Отключение горячего водоснабжения в Сыктывкаре будет двукратным

Профилактика клещевого вирусного энцефалита

Телефоны участковых Сыктывкара

Официальный интернет-портал государственных услуг Российской Федерации

Как узнать кадастровую стоимость объекта и оспорить ее в случае несогласия

Как правильно вызвать экстренные службы

Что нужно знать о СПИДе

Реализация значимых проектов в Республике Коми

«Телефоны доверия» МВД

Памятная дата военной истории России

15 июля

В этот день в 1410 году русские войска и их союзники одержали победу над немецкими рыцарями в Грюнвальдской битве.



Подробнее...


Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus