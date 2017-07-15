В центре "Максаковка" завершился первый курс реабилитации для инвалидов, впервые получивших этот статус

15 июля 2017 года, 12:00 |
Фото из архива "Комиинформа"

В центре "Максаковка" завершился первый курс реабилитации в рамках проекта по оказанию услуг гражданам, впервые ставшим инвалидами

Проект по социальной реабилитации молодых инвалидов, которые впервые получили такой статус, - это новое направление в деятельности социально-оздоровительного центра "Максаковка". К его развитию в учреждении приступили рамках решения задачи, поставленной главой Республики Коми Сергеем Гапликовым по итогам его первой встречи с председателем Коми региональной организации общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" (КРО ВОИ) Маргаритой Колпащиковой.

К практической реализации проекта в учреждении приступили в 2017 году. Как рассказали в Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, услуги, предусмотренные в рамках проекта, востребованы и актуальны.

"Для молодого человека, неожиданно ставшего инвалидом, рушится мир. Поэтому одна из главных задач социальной реабилитации - это не допустить его "уход в себя", научить жить в непростых условиях. Большое значение имеет и работа с членами семьи, ведь для них установление инвалидности близкому человеку - не меньший удар судьбы. И именно на их плечи ложится ответственность за организацию реабилитационного процесса. Поэтому проект предусматривает социально-реабилитационную работу не только с самими инвалидами, но и с их родственниками", - прокомментировали в Минтруде РК.

Новое направление в деятельности центра "Максаковка" реализуется в тесном сотрудничестве с КРО ВОИ. Именно по ходатайству общественников и лично председателя этой общественной организации Маргариты Колпащиковой пилотный реабилитационный курс в центре "Максаковка" прошли молодой человек с инвалидностью и его мама.

Как отметила директор центра "Максаковка" Лариса Грациас, это был первый шаг практической работы с такой категорией граждан в рамках нового направления деятельности центра. Первый опыт позволил сделать важные выводы.

"Например, мы получили возможность более детально выяснить потребности проходящих реабилитацию граждан, рассмотреть сроки прохождения реабилитационного курса и условий пребывания. Кроме этого, мы обратили внимание на необходимость дополнительной подготовки кадров, которые работают с гражданами по этому направлению. Конечно, для оказания новых реабилитационных услуг центром было закуплено оборудование, но с учетом практического опыта, в учреждении уже ведется работа по приобретению дополнительного реабилитационного и адаптивного оснащения", - пояснила Лариса Грациас.

Результаты пилотного курса реабилитации в рамках нового направления работы центра "Маскаковка" специалисты обсудят в рамках межведомственного взаимодействия с обязательным привлечением КРО ВОИ. Итоги этого диалога послужат ориентиром для дальнейшего развития в "Максаковке" услуг социальной реабилитации молодых людей с инвалидностью и их родственников.

Комиинформ
  Ключевые слова: реабилитация, максаковка, инвалиды
  Рубрика: Общество
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