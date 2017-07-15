В Печоре нетрезвый водитель "припарковался" в опору ЛЭП

В Печоре водитель "влетел" в опору ЛЭП. Как показало медосвидетельствование, в момент аварии он был пьян.

По информации госавтоинспекции Коми, дорожный инцидент произошел 14 июля в 11:40. Водитель 1985-го года рождения ехал со стороны улицы Социалистическая в направлении Ленинградской на "ГАЗ-3110".

Напротив дома №18 по Ленинградской он, не справившись с управлением, наехал на опору линии электропередач.

В результате ДТП пострадал пассажир - женщина 1983-го года рождения, получившая в аварии многочисленные ушибы. Госпитализация е потребовалась. В момент аварии пассажирка была пристегнута ременем безопасности.

Сам водитель автомобиля в течение года пять раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Стаж вождения - с 2004-го года.