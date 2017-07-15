В Печоре нетрезвый водитель "припарковался" в опору ЛЭП

15 июля 2017 года, 11:15 | Печора
Фото ГИБДД

В Печоре водитель "влетел" в опору ЛЭП. Как показало медосвидетельствование, в момент аварии он был пьян.

По информации госавтоинспекции Коми, дорожный инцидент произошел 14 июля в 11:40. Водитель 1985-го года рождения ехал со стороны улицы Социалистическая в направлении Ленинградской на "ГАЗ-3110".

Напротив дома №18 по Ленинградской он, не справившись с управлением, наехал на опору линии электропередач.

В результате ДТП пострадал пассажир - женщина 1983-го года рождения, получившая в аварии многочисленные ушибы. Госпитализация е потребовалась. В момент аварии пассажирка была пристегнута ременем безопасности.

Сам водитель автомобиля в течение года пять раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Стаж вождения - с 2004-го года.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: транспорт, ДТП, дороги, ГИБДД
  Рубрика: Происшествия
  • 0
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

10:07 15.07.2017
На трассе Чебоксары - Сыктывкар "девятка" сбила лося
09:47 14.07.2017
В Усть-Куломском районе в ДТП попала водитель-женщина, недавно получившая права
09:30 14.07.2017
Под колеса "Шевроле" на дороге столицы Коми "угодил" велосипедист


Новости mediametrix

                       
                       
                       
 

Эко-Коми

Новости проекта



Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
все интервью

Мы рядом
Роман. Нуждаюсь в помощи волонтеров при передвижении по городу. (Сыктывкар)
Анастасия. Нуждаюсь в сопровождении. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Инфоблок

Отключение горячего водоснабжения в Сыктывкаре будет двукратным

Профилактика клещевого вирусного энцефалита

Телефоны участковых Сыктывкара

Официальный интернет-портал государственных услуг Российской Федерации

Как узнать кадастровую стоимость объекта и оспорить ее в случае несогласия

Как правильно вызвать экстренные службы

Что нужно знать о СПИДе

Реализация значимых проектов в Республике Коми

«Телефоны доверия» МВД

Памятная дата военной истории России

15 июля

В этот день в 1410 году русские войска и их союзники одержали победу над немецкими рыцарями в Грюнвальдской битве.



Подробнее...


Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus