Путин заявил, что власти не позволят задирать цены на бензин

Президент Владимир Путин рассказал о ситуации с ценами на бензин в России и о действиях властей для их регулирования.

Глава государства отметил, что нельзя позволять производителям, продавцам и посредникам задирать цены на топливо.

"Но искусственно занижать их тоже нецелесообразно и даже вредно в конечном итоге для экономики в целом", — сказал президент на встрече с работниками Лебединского горно-обогатительного комбината.

При этом он отметил, что и здесь бывают исключения. Так, для сельхозпроизводителей во время уборочной и посевной кампаний власти стараются держать цены на бензин на более низком, чем обычно, уровне, сообщает РИА Новости.

Кроме того Путин объяснил, почему в стране повышается стоимость топлива, несмотря на то, что Россия является одним их крупнейших нефтедобытчиков.

"Если у нас свободный рынок, то мы принципиально не можем держать свои цены по-другому, чем в соседних странах, иначе нам нужно просто создавать новый "железный занавес", — пояснил он, добавив, что помимо этого есть и другие факторы.

Президент указал на то, что в России цены на бензин и так ниже, чем в ряде государств. И если "мы не хотим, чтобы у нас все утащили, то надо и внутри страны держать определенный уровень", сказал он.

Путин считает, что решение проблемы лежит не в искусственном занижении цен на энергоносители, а в повышении уровня благосостояния людей.