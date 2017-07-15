Ухтинская шоу-группа "Фа-Сольки" создала клип на патриотическую песню о бессмертном полке

15 июля 2017 года, 14:50 | Ухта

Ухтинская шоу-группа "Фа-Сольки" создала клип на патриотическую песню о бессмертном полке. Так дети решили сохранить память о выступлении, которое их крайне тронуло, а помогла им в этом мама одной из воспитанниц детского музыкального коллектива Юлия Захарова.

"Фа-Солькам" уже 17 лет. В шоу-группу маленькие ухтинцы приходят с 4-5 лет, рассказала "Комиинформу" художественный руководитель Ирина Осиповых.

Еще зимой известные ухтинские авторы Константин Фрейман (Константин написал гимн "Комиинформа" - прим.ред.) и композитор Светлана Герасимович предложили "Фа-Солькам" разучить и исполнить свою новую песню "Бессмертный полк".

"Поначалу мы с музыкальным руководителем насторожились. Песня очень серьезная, для деток 5 - 8 лет там встречаются сложные слова. Мы подумали, что это будет очень тяжело, но и текст, и музыка тронули за душу, поэтому мы решили попробовать", - рассказала собеседница.

Исполнение и его "оттачивание" заняло около полугода. Продумывались разные варианты, как спеть, как подать на сцене, каких вокалистов и сколько выводить на первый план и другие важные моменты, чтобы общее творение тронуло и зрителя.

С детьми посещали музеи, рассказывали им о войне, поясняли неизвестные им исторические моменты, чтобы дети как можно глубже погрузились в атмосферу, которой пропитано все произведение.

"Сами дети часто репетировали со слезами на глазах. Иногда плакали. Было видно, насколько они погружены в тему, о которой поют", - добавила И.Осиповых.

Песню впервые представили на митинге у Вечного огня 9 мая. По словам художественного руководителя коллектива, после выступления почувствовалось, что у ребят есть ощущение некоторого внутреннего "опустошения", возникающего у творческих людей после масштабной работы и событий.

После выступления они спросили - "и это всё?". Тогда и появилась идея клипа, который поможет сохранить в памяти то, что стало важным для детей, и рассказать об этом другим.

Клип - любительский. Созданием таких видео увлекается мама одной из "Фа-Солек" Юлия Захарова. Как считают руководители коллектива, задумка удалась. "Комиинформ" представляет работу своим читателям.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: Ухта, патриотизм, образование, музыка, искусство, дети, видео
  Рубрика: Культура
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