В Коми возбуждено уголовное дело в отношении начальника департамента Пенсионного фонда и его заместителя

14 июля 2017 года, 18:06 |
фото из архива ИА "Комиинформ"

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми по материалам регионального Управления ФСБ России возбуждено уголовное дело в отношении начальника департамента капитального строительства и имущественных отношений Пенсионного фонда Российской Федерации и его заместителя, подозреваемых в получении взятки, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ).

По данным следствия, в 2013 году Отделение Пенсионного фонда РФ в Республике Коми провело аукцион на право заключения государственного контракта по купле-продаже здания для нужд Отделения в Ухте. Заместитель начальника департамента, действуя группой лиц по предварительному сговору со своим руководителем, согласно ранее достигнутой договоренности способствовал победе в аукционе коммерческой организации, с которой в последующем был заключен государственный контракт по купле-продаже здания стоимостью более 165 миллионов рублей.

За совершение действий в интересах общества с ограниченной ответственностью фигуранты потребовали денежное вознаграждение в размере 18 миллионов рублей. В течение 2015-2016 годов подозреваемые получили в качестве взятки часть от общей суммы в размере 8 миллионов рублей. В июле 2017 года привлеченный ими посредник получил от взяткодателя еще 4,5 миллиона рублей, после чего он был задержан сотрудниками правоохранительных органов. В рамках проводимых под контролем оперативных мероприятий в Москве после передачи посредником денег фигурантам, они были задержаны с поличным сотрудниками ФСБ России.

В настоящее время в отношении начальника департамента по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении его заместителя – в виде домашнего ареста.

Уголовное дело возбуждено также по материалам, выделенным из другого уголовного дела во исполнение досудебного соглашения, заключенного прокурором республики с взяткодателем. Следователями СК при оперативном сопровождении сотрудников центрального аппарата и регионального Управления ФСБ России проведены обыски по месту жительства и работы подозреваемых в Москве. Расследование уголовного дела продолжается.

Комиинформ
  Ключевые слова: коррупция
  Рубрика: Происшествия
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