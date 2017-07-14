Глава Коми и губернатор Варненской области обменялись опытом развития туризма

Глава Республики Коми Сергей Гапликов и губернатор Варненской области Стоян Пасев обменялись опытом развития туризма.

Болгария славится золотыми песчаными пляжами и культурным отдыхом, Республика Коми готова предложить туристам экологический, событийный и экстремальный туризм. В ходе встречи, которая состоялась сегодня, 14 июля, руководители регионов обсудили перспективы реализации совместных туристических проектов.

"У Болгарии огромный опыт работы в сфере туризма и оздоровления. Кстати, жители нашей республики любят отдыхать в Болгарии и воспринимают эту страну как родную и близкую, - отметил Сергей Гапликов. - Нам интересен опыт работы санаторных учреждений. Болгария обладает очень благоприятным, мягким климатом. В перспективе мы могли бы рассмотреть болгарские санатории, как возможные площадки для оздоровления и отдыха наших жителей, особенно детей".

Во время встречи Сергей Гапликов и Стоян Пасев обсудили также перспективы развития сотрудничества в сфере образования и молодёжной политики, в том числе: возможности обмена опытом работы педагогических работников образовательных организаций в рамках реализации совместных проектов; набора иностранных студентов из Республики Болгария на обучение в Сыктывкарский государственный университет им. П. Сорокина; реализации совместных научных проектов и исследований; привлечения болгарской молодёжи к реализуемым в Республике Коми программам международного волонтёрства; обмена группами подростков для участия в экологических профильных лагерях.

Сергей Гапликов поблагодарил губернатора Варненской области за гостеприимство, выразив уверенность в укреплении и дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества: "Сегодня Варна является не только "морской столицей" Болгарии и курортным центром, но и крупным культурно-образовательным кластером страны с его театрами, музеями, художественные галереями, библиотеками, национальными и международными фестивалями. В Варне пять университетов и пять крупных научно-исследовательских институтов. И, конечно, нам будет очень полезен опыт, который Варна сегодня имеет в области образования, культуры и туризма. Мы также намерены развивать с болгарскими партнёрами торгово-экономические отношения и уже сегодня готовы предложить ряд перспективных инвестиционных проектов".