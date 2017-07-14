В ряде муниципальных образований Коми введен ряд ограничений на пребывание граждан в лесу

14 июля 2017 года, 17:12 |
фото из архива ИА "Комиинформ"

В ряде муниципальных образований Республики Коми введён ряд ограничений на пребывание граждан в лесу, сообщает пресс-служба главы Коми.

Постановлением Правительства Республики Коми от 14 июля 2017 году с 14 июля на территории городских округов Сыктывкар, Вуктыл, Ухта, Усинск, Инта, а также муниципальных районов Ижемский, Княжпогостский, Корткеросский, Печора, Сосногорск, Троицко-Печорск, Удорский, Усть-Вымский, Усть-Цилемский и Усть-Куломский установлен особый противопожарный режим.

На период действия особого противопожарного режима на территории указанных муниципальных образований Республики Коми вводятся дополнительные требования пожарной безопасности. В частности, разведение костров, сжигание сухой травы и других растительных остатков, мусора, бытовых и производственных отходов, горючей тары и других горючих материалов, проведение пожароопасных работ может производиться физическими лицами и организациями только на специально отведённых местах при отсутствии пожарной опасности в лесу по условиям погоды и под непосредственным контролем физических лиц и ответственных лиц организаций:

а) в границах не менее 100 метров от хвойного леса или отдельно растущих деревьев и молодняка;

б) в границах не менее 50 метров от лиственного леса или отдельно растущих деревьев и молодняка;

в) вне пределов противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями не ближе 50 метров от объектов.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 14 июля 2017 году № 386 на территории указанных муниципальных образования с 14 июля ограничено пребывание граждан в лесах. В частности, запрещено посещать лес без уведомления государственного автономного учреждения Республики Коми "Коми лесопожарный центр". Также ограничен въезд в леса транспортных средств, за исключением сквозного проезда по дорогам общего пользования, транспортных средств специального назначения и для перевозки лесных грузов.

Рассмотрение обращений жителей в период действия ограничения по вопросам пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств и проведения в лесах определённых видов работ осуществляет специализированная диспетчерская служба государственного автономного учреждения Республики Коми "Коми лесопожарный центр" по телефонам: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный), 8-8212-39-00-90, а также письменно или устно по адресу: 167023, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 22.

Органам местного самоуправления указанных муниципальных образований в Республике Коми совместно с лесничествами, арендаторами лесных участков, сотрудниками Министерства внутренних дел по Республике Коми рекомендовано обеспечить регулирование пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств путём создания системы контрольно-пропускных пунктов.

Нарушение требований пожарной безопасности в период особого противопожарного режима влечёт за собой административную ответственность в виде штрафов по ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Комиинформ
  Ключевые слова: леса, Пожары
  Рубрика: Экология
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