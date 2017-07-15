"Транснефть-Север" активно оснащает школы Коми и соседних субъектов современным оборудованием

"Когда слова подтверждаются делами". Пожалуй, именно это выражение как нельзя лучше говорит о деятельности акционерного общества "Транснефть-Север". Причем не только в работе.

В сентябре 2016 года нефтепроводчики заявили: в Республике Коми они капитально отремонтируют три класса по профильному предмету. И спустя всего полгода в гуманитарно-педагогическом лицее Ухты, школах поселка Синдор и города Микунь открылись кабинеты физики, оснащенные самым современным оборудованием. Все этапы выполнения работ и сроки контролировал лично генеральный директор АО "Транснефть-Север" Рустэм Исламов. Он же на церемонии открытия кабинетов в Синдоре дал слово ученице 3а класса. Надо ли уточнять, что это обещание было исполнено в точности.

Новые классы физики в трех школах - как с картинки. Единый стиль, корпоративные цвета Общества "Транснефть". Во всех кабинетах выполнен капитальный ремонт, заменены системы отопления, установлено светодиодное освещение, пластиковые окна и кондиционеры. Подобные вложения средств подчеркивают хозяйственный подход Компании, действительное желание принести пользу обществу, обеспечить образовательный процесс всем необходимым.

Как рассказал генеральный директор АО "Транснефть-Север" Рустэм Исламов, создание профильных кабинетов ведется в соответствии с социальной и кадровой политиками ПАО "Транснефть": будущих специалистов Общество начинает готовить со школьной скамьи.

"Сложно заинтересовать подростка сухими строчками из учебника, без практических занятий, без своей лаборатории для демонстрации физических опытов или химических реакций. Изучение предмета должно быть интересным. Мы определили ряд школ, где будут отремонтированы классы физики, причем приоритет отдавался населенным пунктам, где находятся объекты "Транснефть-Север", а мы ведем свою производственную деятельность от Усинска до Ярославля. Теперь у школьников Микуня, Синдора и Ухты появилось самое современное оборудование. И мы уверены, что это обязательно скажется на качестве образовательного процесса", - отметил Рустэм Исламов.

Учителя и школьники от образовательных возможностей в восторге. Педагоги рассказывают об оборудовании, о котором раньше можно было только мечтать: тут и интерактивные доски, и егэ-лаборатории, и самые современные наборы для исследования физических явлений, и мобильные классы. Комплект из 25 ноутбуков, соединенных в единую сеть, позволяет выполнить несколько сотен виртуальных лабораторных работ. А учитель в любой момент может либо проконтролировать ход работ, либо вывести изображение с любого из компьютеров на интерактивную доску. Кроме того, встроенная камера записывает каждое действие ученика, чтобы затем лабораторную можно было отсмотреть на предмет ошибок. Обучение становится не только наглядным и интересным, значительно сокращается время усвоения школьниками нового материала.

"Наши педагоги в восторге. В сельской школе появился кабинет, который соответствует всем современным образовательным стандартам. Ученики будут подготовлены на том же уровне, что и выпускники столичных школ. Я уверена, что это сильно скажется при поступлении ребят в высшие учебные заведения", - отметила во время торжественного открытия класса физики директор школы пгт. Синдор Алла Бровина.

Ученики младших классов Синдорской школы устроили для гостей концерт. Несмотря на каникулы, собравшиеся малыши рассказывали стихи, демонстрировали познания в физике. Но внезапно события отошли от сценария. "А вы можете взять на работу моего брата? - спросила генерального директора Общества маленькая Диана, ученица 2а класса. – Он учится в городе и станет нефтяником". Рустэм Исламов просьбу маленькой девочки обещал рассмотреть.

Вечером того же дня в мобильном телефоне 18-летнего студента горно-нефтяного колледжа УГТУ раздался звонок. Спустя неделю, после сбора и рассмотрения всех необходимых справок, Глеб подписал документы о прохождении своей практики на объектах АО "Транснефть-Север". Теперь специалисты Общества будут пристально наблюдать за его успехами, наставлять в работе и учебе. Чтобы по окончанию учебного заведения молодой человек даже не сомневался в своем выборе – шел в нефтепроводчики.

"Мы заинтересованы, чтобы молодые, талантливые специалисты приходили работать именно в "Транснефть-Север". Во-первых, тем самым мы решаем кадровые вопросы в отрасли, растим себе достойную смену. Во-вторых, достойные условия для получения образования, наличие рабочих мест позволят воплотить в жизнь одно из поручений Главы Республики Коми – удержать специалистов на местах, создать для них достойные условия жизни и труда. Ведь когда у человека есть хорошая работа, у его детей есть перспективы и будущее – он не будет уезжать из республики в поисках лучшей жизни". – говорит Рустэм Исламов.

В планах Общества на нынешний год - ремонт школьных кабинетов физики, химии и математики с последующим оснащением их всем необходимым в поселке Приводино Архангельской области. А в 2019 году АО "Транснефть-Север" намерено модернизировать сразу семи учебных заведений от Усы до Ярославля.