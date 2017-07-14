"Дорожное хозяйство" Сыктывкара подписало воспитанников Дома ребенка на популярные детские журналы

14 июля 2017 года, 17:11 | Сыктывкар
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В рамках Года добрых дел МКП "Дорожное хозяйство" вновь помогло детям.

Специалисты МКП "Дорожное хозяйство" приняли участие в благотворительной акции, оформив подписку на самые популярные детские издания, такие как "Зайкина школа", "Карамельки", "Сказочный журнал", "Свирелька" и "Журнал сказок" для специализированного Дома Ребенка, расположенного по улице Чкалова, д. 23/1.

К году добрых дел сотрудники МКП "Дорожное хозяйство" присоединились не в первый раз. В мае была оказана помощь по благоустройству территории Кочпонского психо-неврологического интерната. Тогда специалисты очистили площадки от мусора и предоставили песок для дальнейшего облагораживания территории центра.

Комиинформ
  Ключевые слова: Год добрых дел, дети
  Рубрика: Общество
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