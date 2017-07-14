В Сыктывкаре продлен график работы дачного автобуса №38

14 июля 2017 года, 17:02 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

В Сыктывкаре продлен график работы дачного автобуса №38.

До 1 октября включительно самый поздний рейс будет отправляться от остановки "общество Дырнос, 3" в 21:10. "Комиинформ" со ссылкой на пресс-службу мэрии города публикует полный график движения автобуса №38 "ул.Карла Маркса – общество Дырнос, 3" с учётом дополнительного вечернего рейса.

Будни с 17.07.2017:

ул. Карла Маркса (Рынок)

06:20, 07:00, 07:40, 08:20, 09:00, 11:25, 13:15, 14:40, 15:20, 16:40, 17:20, 18:00, 18:40, 19:20, 20:35.

Дырнос-3

07:00, 07:40, 08:20, 09:00, 09:40, 12:05, 14:00, 15:20, 16:00, 17:20, 18:00, 18:40, 19:20, 20:00, 21:10.

Выходные с 15.07.2017:

ул. Карла Маркса (Рынок)

06:20, 07:00, 07:40, 08:20, 09:00, 10:40, 13:15, 14:40, 15:20, 16:40, 17:20, 18:00, 18:40, 19:20, 20:35.

Дырнос-3

07:00, 07:40, 08:20, 09:00, 09:40, 11:20, 14:00, 15:20, 16:00, 17:20, 18:00, 18:40, 19:20, 20:00, 21:10.

Комиинформ
  Ключевые слова: автобус, маршрут
  Рубрика: Общество
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