В Сыктывкаре продлен график работы дачного автобуса №38
В Сыктывкаре продлен график работы дачного автобуса №38.
До 1 октября включительно самый поздний рейс будет отправляться от остановки "общество Дырнос, 3" в 21:10. "Комиинформ" со ссылкой на пресс-службу мэрии города публикует полный график движения автобуса №38 "ул.Карла Маркса – общество Дырнос, 3" с учётом дополнительного вечернего рейса.
Будни с 17.07.2017:
ул. Карла Маркса (Рынок)
06:20, 07:00, 07:40, 08:20, 09:00, 11:25, 13:15, 14:40, 15:20, 16:40, 17:20, 18:00, 18:40, 19:20, 20:35.
Дырнос-3
07:00, 07:40, 08:20, 09:00, 09:40, 12:05, 14:00, 15:20, 16:00, 17:20, 18:00, 18:40, 19:20, 20:00, 21:10.
Выходные с 15.07.2017:
ул. Карла Маркса (Рынок)
06:20, 07:00, 07:40, 08:20, 09:00, 10:40, 13:15, 14:40, 15:20, 16:40, 17:20, 18:00, 18:40, 19:20, 20:35.
Дырнос-3
07:00, 07:40, 08:20, 09:00, 09:40, 11:20, 14:00, 15:20, 16:00, 17:20, 18:00, 18:40, 19:20, 20:00, 21:10.
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