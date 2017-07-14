В сыктывкарском местечке Давпон освятят новую церковь

14 июля 2017 года, 16:57 | Сыктывкар
Фото sobory.ru

В сыктывкарском местечке Давпон освятят Свято-Троицкий храм. Обряд освещения церкви состоится в следующее воскресенье, 23 июля, в 9 утра. Проведет его архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим.

Как рассказал "Комиинформу" настоятель Свято-Троицкого прихода протоиерей Михаил (Козак) , строительство храма началось пять лет назад. В первые два года были вбиты сваи и залит фундамент. 2014 году священнослужители провели благотворительную акцию по выпуску именных кирпичей, которые могли за свой счет приобрети прихожане и пожерствовать на строительство будущего храма. Благодаря участию практически все горожан в 2015 году удалось поднять стены храма и завести его под крышу.

В прошлом году здание штукатурили, установили сигнализацию и электропроводку. Иконостас заказали в городе Волгодонск Ростовской области.

Геня Джавршян
  Ключевые слова: освящение храма, Давпон
  Рубрика: Общество
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