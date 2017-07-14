В Ижемском районе до начала октября отремонтируют 5 км дорог

Муниципальный контракт по круглогодичному содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ижемского района с ООО "Север строй" был подписан 13 января 2017 года и обошелся в 1,6 млн. рублей.

Контрактом предусматривалось выполнение дорожниками всего комплекса работ по обеспечению содержания 9,3 км автомобильных дорог общего пользования местного значения. В том числе предусматривалось выполнение ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия и ремонт картами. На сегодняшний день по данному контракту покрытие картами устроено на более чем 500 кв.м.

В целом по Ижемскому району ямочный ремонт и ремонт картами выполнен на 14 тыс. кв. м. На республиканской автомобильной дороге "Сизябск–Мохча-Мошьюга" завершаются работы по установке трех водопропускных труб.

Установлены автобусные павильоны в д. Вертеп и Большое Галово, два автопавильона установлены на республиканской автодороге "Ижма-Мохча". До конца года на дорогах Ижемского района планируется установить еще 4 автобусные остановки, контракт на поставку которых был заключен 11 июля.

На этапе реализации находятся 3 муниципальных контракта, еще один в стадии проведения электронных торгов. Их общая стоимость составила 8,2 млн. рублей. Среди них обустройство пешеходного перехода возле МБОУ "Ижемская СОШ", ремонт участка дороги по д. Чика, ремонт улиц Чупрова и Семяшкина в Ижме, а также ремонт участка дороги "Том-Керки". Общая протяженность участков ремонта почти 5 км. Прогнозируемый срок завершения всех работ по вышеперечисленным контрактам приходится на начало октября текущего года, сообщает пресс-служба муниципалитета.