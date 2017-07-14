В Минспорта Коми подвели промежуточные итоги летней оздоровительной кампании-2017

В рамках летней оздоровительной кампании-2017 в первую смену лагерей с дневным пребыванием на базе государственных спортивных школ, подведомственных Министерству физической культуры и спорта Республики Коми, отдохнули 480 детей.



Вторая смена запланирована в августе. Юные спортсмены отдохнут в детских лагерях ГБУ Республики Коми "СШОР № 1", ГБУ Республики Коми "СШОР № 2", ГБУ Республики Коми "СШ по футболу", а также ГАУ Республики Коми "СШОР "Юность". Всего в лагерях будет задействовано 228 детей, сообщает пресс-служба ведомства.



Кроме этого, 5 июля на базе ГБУ Республики Коми "Центр спортивной подготовки сборных команд" начал свою работу лагерь "Олимп". В нем оздоравливаются более 200 детей из детско-юношеских спортивных школ (отделения "лыжные гонки", "биатлон" и "баскетбол") Сыктывкара, Ухты, Усинска, Сосногорска, Печоры, Ижемского, Усть-Вымского, Усть-Куломского, Корткеросского, Усть-Цилемского, Удорского, Троицко-Печорского и Сыктывдинского районов - об этом сообщил заместитель министра Министерства физической культуры и спорта Александр Грищук на информационной встрече, посвященной промежуточным итогам летней оздоровительной кампании-2017, в Общественной палате Республики Коми.





Александр Грищук также отметил: в рамках реализации программы "Дети Республики Коми" Государственной программы Республики Коми "Развитие образования" в этом году детские оздоровительные лагеря Краснодарского края (ДОЛ "Энергетик" и ДОЛ "Солнечный") посетят 350 юных спортсменов. Это одаренные дети, занимающиеся в государственных спортивных школах (спортивных школах олимпийского резерва) и муниципальных детско-юношеских спортивных школах, победители и призеры Первенств России и других соревнований всероссийского уровня, кандидаты в юношеские сборные команды Республики Коми по приоритетным видам спорта. Среди них - воспитанники ГАУ Республики Коми (РК) "СШОР "Юность", ГБУ РК "СШОР", ГБУ РК "СШОР № 1", ГБУ РК "СШОР № 2", ГБУ РК "СШОР № 4", ГБУ РК "СШ по футболу" (все учреждения, подведомственные региональному Минспорта), ребята-спортсмены из Ухты, Воркуты, Сосногорска, Печоры, Вуктыла, Ижемского, Удорского, Усть-Вымского и Усть-Куломского районов.



"В первую смену, с 3 по 23 июня, в детском оздоровительном лагере "Энергетик" (п. Сукко Краснодарского края) уже отдохнули 48 воспитанников ГАУ РК "СШОР "Юность" и 12 детей, занимающихся в Детско-юношеской спортивной школе села Ижма. Во второю смену, с 23 июня по 13 июля, в ДОЛ "Энергетик" побывали спортсмены ГБУ Республики Коми "СШОР № 2" (24 человека), а также представители от Федерации спортивной борьбы Республики Коми (12 человек) и МО ГО "Сыктывкар" (12 человек). Третья группа детей - это юные спортсмены ГБУ Республики Коми "СШОР № 1" (24 человека), МО ГО "Ухта" (12 человек) и МО МР "Усть-Вымский" (12 человек) - выехала в Краснодарский край вчера, 13 июля. Смена продлится до 2 августа", - рассказал заместитель министра.