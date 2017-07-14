Подопечный "Силы добра" Савва Соловьев вернулся на Удору после успешной операции

Годовалый житель Кослана Удорского района Савва Соловьёв вернулся домой после успешно проведенной операции, - сообщили "Комиинформу" в Детском некоммерческом благотворительном фонде "Сила добра".

Фонд перечислил семье ребенка 15 тысяч 145 рублей, оплатив дорогу к месту лечения и обратно. На счет общественной организации в помощь мальчику с пометкой для Саввы Соловьева было собрано 8 тысяч 800 рублей. Недостающую сумму перевели за счет обезличенных благотворительных платежей.

Сейчас мальчик вернулся после первого этапа операции по устранению аномалии костей черепа. Кроме того, его родители получили консультацию врачей отделения детской нейрохирургии Республиканской детской клинической больницы в Сыктывкаре.

Через неделю малыша ждут на повторную консультацию в столицу региона, а через несколько месяцев в ФГБУ "Северо-Западный Федеральный медицинский исследовательский центр им.В.А Алмазова" Минздрава России для проведения второго этапа операции. Все операции проводятся по квоте Минздрава Коми, добавили в Фонде.

Савва Соловьёв родился с аномалией развития костей черепа (саггитальный краниосиностоз головы). 26 июня его госпитализировали в Северо-Западный Федеральный медицинский исследовательский центр им.В.А Алмазова Минздрава России на коррекционную операцию, которая состоялась днем позже.