46 лесных пожаров обнаружено в Коми с начала пожароопасного сезона

С начала пожароопасного сезона на территории Республики Коми обнаружено 46 лесных пожаров, огнем были поражены площади в 151,89 га, сообщает Коми региональный лесопожарный центр.

По данным центра, в прошлом году на эту дату были зафиксированы 123 лесных пожара, на значительно большей площади - 1221,37 га. Причина существенного снижения возгораний - затяжная летняя прохлада и сырая погода в 2017-м.

Восемь лесных пожаров в Усть-Цилемском Ухтинском, Печорском и Троицко-Печорском районах обнаружены по состоянию на 12 июля. Площадь, охваченная пламенем, составила 12,15 га. Причину возникновения пожаров в одном из случаев специалисты определили как неосторожное обращение с огнем, тогда как остальные пожары возникли из-за активной грозовой деятельности. К пожаротушению были привлечены 22 работника Авиационной пожарной службы, 14 лесников Коми лесопожарного центра и два работника лесоохраны.

Минувшие сутки также не обошлись без возгораний. Пять лесных пожаров возникли в Удорском, Усинском, Печорском, Сосногорском и Княжпогостском районах. Площадь воспламенения - 2,90 га. Причины возникновения пожаров аналогичные: в двух случаях огонь спровоцировали люди, в остальных - грозы. На пожаре работали 14 авиапожарных, семь лесников, четыре сотрудника Коми лесопожарного центра и один работник лесной охраны. Помимо огнеборцев и работников леса, к пожаротушению присоединились и четыре человека из числа местного населения.