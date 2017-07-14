Сотрудники пожарной части колонии-поселения в Чиньяворыке не дали огню перекинуться на лес

14 июля 2017 года, 15:25 | Княжпогостский
Фото УФСИН по Коми

Сотрудники пожарной части колонии-поселения в Чиньяворыке не дали огню перекинуться на лес.

12 июля в 02:58 на пульт пожарной части (ПЧ) КП-38 поступило сообщение о возгорании по улице Свердлова поселка Чиньяворык.

Уже через 5 минут пожарный расчет учреждения прибыл к очагу возгорания. На площади 15 кв. м. горел мусор и заброшенная хозпостройка.

Как рассказал начальник ПЧ КП-38 Сергей Барулев, тушение осложняли открытое горение и удаленность источников наружного противопожарного водоснабжения. Ближайший водоисточник (открытая запруда) находился в полукилометре. Рядом с очагом возгорания стоял единый блок хозпостроек площадью 120-150 кв.м. К тому же в пяти метрах от места горения находилась комплектная трансформаторная подстанция, отвечающая за электропитание поселка. В двух метрах над местом возгорания проходит линия электропередач СИП. А в 20-25 метрах начинается лесополоса.

Под руководством начальника пожарной части КП-38 Сергея Барулева и начальника караула подразделения Сергея Вирченко были созданы условия для предупреждения развития пожара.

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Благодаря профессиональным, своевременным и грамотным действиям сотрудников КП-38 в 03.11 пожар был локализован, а в 03:19 уже окончательно ликвидирован.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем, сообщает пресс-служба УФСИН по Коми.

Комиинформ
  Ключевые слова: Пожары, лес
  Рубрика: Происшествия
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