В Коми выдан первый электронный больничный лист

Первый в Коми электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН) выдала на днях Воркутинская городская поликлиника в рамках проекта ЭЛН. Проект стартовал первого июля этого года на всей территории России в соответствии с подписанным президентом РФ законом № 86-ФЗ.

Как сообщает пресс-служба регионального отделения Фонда социального страхования РФ, за две недели действия проекта в Коми к работе с ЭЛН вместо трех запланированных готовы17 медучреждений. На их долю приходится более 40% от общего числа выдаваемых в республике больничных. Начальный список из десяти страхователей пополнился еще 16 предприятиями и организациями , которые заключили соглашения с региональным отделением Фонда социального страхования РФ по РК.

"Круг участников проекта расширяется с каждым днем, что является важным условием его реализации, - отметил заместитель управляющего отделением ФСС по Коми Роман Жалоба. - Ведь гражданин может получить электронный больничный лишь в том случае, если предприятие, где он работает, и медучреждение, где обслуживается, являются участниками системы информационного взаимодействия по обмену сведениями для формирования ЭЛН. Поэтому специалисты фонда продолжают активную разъяснительную работу".

Для методической и консультативной помощи в отделении фонда в Сыктывкаре начали работать телефоны "горячей линии": 28-48-83 – для медучреждений и застрахованных граждан, 28-48-86 – для страхователей, 28-48-91 – по вопросам технической поддержки.