Юные театралы Гимназии искусств заняли весь пьедестал почета на всероссийском фестивале

Детско-юношеский театр-студия "Ордым" театрального отделения Гимназии искусств при главе РК принял участие VIII Всероссийский фестивале "Театральные витражи". В прошлом году фестиваль проходил на базе гимназии искусств, в нынешнем году его принимал город Саратов.

"Самый первый "фестивальный заплыв-погружение" в фестивальную атмосферу был сделан в 2010 году. Тогда фестиваль принимал г.Вятские Поляне. Через некоторую "мхатовскую паузу" наш театр был участником "Витражей" в Королеве и Пензе", - рассказал "Комиинформу" руководитель театрального отделения гимназии Виктор Напалков.

За семь фестивальных дней участники показали и посмотрели 19 разных спектаклей. "Ордымовцы" подготовили к показу музыкальную сказку "Здравствуй, чудо в перьях!". Готовились они и к традиционной конкурсной номинации "Художественное слово".

В номинации "Драматические постановки" театр-студия "Ордым" получила специальный диплом "За отвагу актерского ансамбля". Специальный диплом фестиваля за оригинальное решение костюмов спектакля "Здравствуй, Чудо в перьях" получил и художник-постановщик Эрих Вильсон.

В номинации "Художественное слово" дипломы лауреата получили:

- 1 степени - Виктория Шахова

- 2 степени - София Веприкова и Валентина Чупрова,

- 3 степени - Софья Матвеева.

Дипломы участников в этой номинации получили Юрий Пантелеев и Надежда Канева.

В традиции детско-юношеского театра-студии "Ордым": начинать и заканчивать учебный год и театральный сезон с участия в каком-нибудь фестивале. В прошлом году "ордымовцы" осенью "Казань брали" – участвовали в международном фестивале "Палитра Казани". Творческий сезон завершили в Саратове. В наступающем новом учебном году и творческом сезоне "Ордым" не хочет нарушать добрые традиции. Театр уже получил официальное приглашение для участия

в XIX Всероссийском фестивале школьных театров "Русская драма", который пройдет в Москве с 11 по 17 сентября 2017 года. Организаторы включили в фестивальную афишу спектакль "Кто украл светофор", который будет показан 14 сентября на сцене знаменитого Московского театра русской драмы под руководством Михаила Щепенко. Зимой, в феврале месяце, театральное отделение пригласили для участия в международном фестивале-творческой лаборатории детских и молодежных театров "Грани-2018" в Мурманске.