Сергей Гапликов отметил вклад болгарских лесозаготовителей в развитие лесной отрасли Коми

14 июля 2017 года, 14:05 | Удорский
www.pd.government.bg

Сергей Гапликов отметил вклад болгарских лесозаготовителей в развитие лесной отрасли Республики Коми.

В городе Пловдив глава Республики Коми встретился с жителями Болгарии, которые трудились на лесозаготовках в Коми АССР в 1968-1992 годах. Встреча была приурочена к 50-летию с момента создания на территории республики первого советско-болгарского лесозаготовительного предприятия.

Сергей Гапликов поблагодарил бывших лесозаготовителей, которые в тяжелейших условиях Севера и бездорожья развивали лесную отрасль Республики Коми. Сотрудничество с Болгарией способствовало развитию одного из самых удалённых районов республики – Удорского. С приездом болгарских рабочих в сельской глубинке стала развиваться лесозаготовительная промышленность, строились дороги, создавалась инфраструктура, появлялись новые социальные объекты.

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"Для многих приехавших к нам Север стал родным, а Республика Коми - вторым домом. Создавались семьи, и многие из лесозаготовителей не стали разрывать дружеские и семейные связи, остались жить в республике. Приятно видеть, что и вернувшиеся на родину болгары также не забыли Коми край и годы, прожитые здесь. Для наших жителей Болгария продолжает оставаться близкой и родной, у нас с большой теплотой и интересом принимают творческие коллективы и артистов из Болгарии. И, конечно, дружбу наших народов надо продолжать, укреплять и развивать", - отметил Сергей Гапликов.

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Во время встречи болгарские ветераны-лесозаготовители охотно делились воспоминаниями о жизни и работе в республике, выразив желание ещё раз побывать в Коми крае.

*** 3 декабря 1967 г. в Москве было заключено Соглашение между СССР и Народной Республикой Болгария о совместной разработке части лесных ресурсов Коми АССР на 10-летнюю перспективу. В последующие годы подписывались дополнительные соглашения о расширении объёмов заготовки леса.

За 22 года общий объем капиталовложений на возведение четырёх леспромхозов и социальных объектов в Удорском районе Коми АССР составил около 400 млн. руб. Советская сторона получила более 26,12 млн. куб. м древесины, НРБ – почти 17,4 млн. куб. м., т.е. 60% – СССР и 40% – НРБ.

С 1 января 1991 г. СССР перешёл в экономических отношениях со странами-членами СЭВ на расчёты по мировым ценам. Учитывая сложившуюся ситуацию, Министерство лесной промышленности СССР 23 апреля 1991 г. издало приказ о завершении работы болгарских лесозаготовителей на территории Коми ССР.

Осенью 1994 года Республику Коми покинул последний состав с отбывающими на родину лесозаготовителями. Многие болгарские лесозаготовители выезжали на родину с семьями, которые создали в период работы в Удорском районе.

Комиинформ
  Рубрика: Экономика
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