В Сыктывкаре перевоспитывают тувинскую ячиху

Тувинская ячиха Бьянка, весной этого года появившаяся в сыктывкарском конном центре "Аврора", привыкает к людям.

Как рассказала "Комиинформу" директор центра Наталья Денисова, за несколько месяцев ячиху удалось приручить.

"Мы научили ходить ее рядом с человеком, - рассказала она. – Бьянка теперь позволяет себя расчесывать. Мы ее объездили под седло, но пока не готовы выводить на праздничные мероприятия, хотя у нас на территории центра она детей уже катает. Работы еще предстоит много, готовим ее плавно".

По словам собеседницы агентства, ячиху вывозили на праздничное мероприятие за пределами Сыктывкара, чтобы она познакомилась с праздничной атмосферой, людьми, шумихой, музыкой. Окружающую обстановку она восприняла адекватно. Несмотря на достижения, сотрудникам центра еще предстоит провести много воспитательной работы с животным.

"Я разговаривала с цирковыми дрессировщиками яков, а их у нас в России всего несколько человек, мне рассказали, что это животное с точки зрения психики очень сложное, - пояснила Н. Денисова. – Подготовка яков для выступления в цирке занимает 5-7 лет. Они очень "тугие", со скрипом все запоминают, у них с большим трудом вырабатываются условные рефлексы – это особенность психики этого вида животного".

Директор центра рассказала также, что сейчас работает над воспитанием у ячихи уважительного отношения к людям. Животное приучают выполнять команды. Н. Денисова приучала ее поднимать ноги, чтобы почистить копыто. Животное беспокоилось и в результате лягнуло хозяйку. Наталья сделала вид, что не заметила, продолжала поднимать ноги до тех пор, пока ячиха не сдалась, а после гигиенической процедуры угостила ее лакомством.

"Бьянка научилась есть овес, любит морковные, капустные и картофельные очистки, но я впервые встречаю животное, которое бы столь щепетильно относилось к чистоте посуды и еды, - добавила директор центра "Аврора". – Она отказывается есть, если очистки не промыты или посуда, по ее мнению, недостаточно чиста. При том, что коровы, лошади, собаки на такие вещи даже не обращают внимания. Нам приходится тщательным образом промывать всю посуду и еду для нее".

Сейчас, когда установились теплые дни, животное с трудом переносит жару, поэтому ее выводят попастись утром и вечером, когда устанавливается более комфортная температура.