В 11 районах Коми объявлена чрезвычайно высокая пожароопасность

В связи с сухой и жаркой погодой в лесах Коми по 15 июля будет преобладать чрезвычайно высокая пожароопасность (V класса), в Усинском, Интинском, Ухтинском, Троицко-Печорском, Княжпогостском, Усть-Вымском, Вуктыльском, Печорском, Удорском, Койгородском, Прилузском районах.

Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует:

В целях обеспечения пожарной безопасности рекомендуем ограничить посещение-пребывание в лесах и въезд в лесные массивы транспортных средств.

Не допускать палы сухой растительности и сжигания мусора в условиях противопожарного режима, действующего не территории республики.

В случае обнаружения пожара незамедлительно сообщите о возгорании в службу спасения.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "101" или "112";

В Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует телефон доверия: 8(8212) 29-99-99 или 8(800) 301-19-89.