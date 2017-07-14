В 11 районах Коми объявлена чрезвычайно высокая пожароопасность

14 июля 2017 года, 13:15 |
Фото из архива ИА "Комиинформ"

В связи с сухой и жаркой погодой в лесах Коми по 15 июля будет преобладать чрезвычайно высокая пожароопасность (V класса), в Усинском, Интинском, Ухтинском, Троицко-Печорском, Княжпогостском, Усть-Вымском, Вуктыльском, Печорском, Удорском, Койгородском, Прилузском районах.

Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует:

В целях обеспечения пожарной безопасности рекомендуем ограничить посещение-пребывание в лесах и въезд в лесные массивы транспортных средств.

Не допускать палы сухой растительности и сжигания мусора в условиях противопожарного режима, действующего не территории республики.

В случае обнаружения пожара незамедлительно сообщите о возгорании в службу спасения.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "101" или "112";

В Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует телефон доверия: 8(8212) 29-99-99 или 8(800) 301-19-89.

Комиинформ
  Ключевые слова: леса, Пожары
  Рубрика: Экология
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