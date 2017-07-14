По предложению прокуратуры Коми внесены изменения в региональный правовой акт о проведении капремонта

По инициативе прокуратуры Коми внесены изменения в постановление Правительства Республики Коми от 24.08.2015 № 373 "Об утверждении Порядка установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми".

Как поясняет пресс-служба надзорного ведомства, этим нормативным правовым актом утвержден Порядок принятия решений о внесении изменений в региональную программу проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Порядком впервые определены основания принятия решений о переносе установленного программой срока капитального ремонта как на более поздний период, так и на более ранний, о расширении перечня планируемых видов услуг и работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

Внесение таких изменений вправе инициировать:

а) собственники, обладающие не менее чем десятью процентами голосов от общего количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме;

б) лицо, осуществляющее управление многоквартирным домом или оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

в) региональный оператор.

Граждане и управляющие компании вправе обратиться с соответствующим заявлением непосредственно в Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми, ответственное за реализацию региональной программы или в орган местного самоуправления, ответственный за представление сведений, необходимых для подготовки региональных программ.

При этом при обращении с вопросом о переносе срока капитального ремонта на более ранний срок, а также расширении перечня услуг и (или) работ по ремонту общего имущества многоквартирного дома собственниками необходимо на общем собрании урегулировать вопросы об источниках финансирования их выполнения, что возможно как путем установления на общем собрании собственников дополнительного взноса на капремонт или привлечения заемных средств, подлежащих уплате собственниками помещений в доме.

Необходимо обратить внимание, что Минстрой Республики Коми ежегодно до 1 октября разрабатывает изменения в региональную программу капремонта и направляет их на рассмотрение Правительству Республики Коми, которое соответствующим нормативным правовым актом утверждает такие изменения ежегодно до 1 ноября.