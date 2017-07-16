На месте исчезнувших Усть-Цилемских деревень устанавливают банеры с именами участников войны

16 июля 2017 года, 11:48 | Усть-Цилемский
Фото Антона Пархачёва

Совет ветеранов Усть-Цилемского района реализует проект по увековечиванию памяти участников Великой Отечественной войны. Его уникальность в том, что банеры с именами солдат устанавливают на месте уже несуществующих деревень.

"В Усть-Цилемском районе более 40 деревень, которые исчезли с карты за последние несколько десятков лет. А люди там жили и оттуда призывались на фронт. Например, была деревня Кривая Виска, 22 человека оттуда ушли на фронт, вернулись только четверо. Все остальные погибли или пропали без вести", - рассказала "Комиинформу" ответственный секретарь районного совета ветеранов Людмила Кочегарова.

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Обычно церемония выглядит так: собирают родственников, внуков, правнуков, проводят митинг. Бывает, почтить память героев приезжают более ста человек. Им рассказывают, на мемориале какого региона увековечено имя предка.

При совете ветеранов работает группа "Поиск" по увековечиванию памяти о земляках, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она и ведет постоянную работу с военными комиссариатами Белоруссии, Карелии, Мурманской, Брянской, Псковской, Ленинградской областей по актуализации данных. Это важно, поскольку в Книге Памяти много неточностей. Военкоматы быстро отзываются на запросы. На 180 писем пришло 250 ответов.

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Идея проекта принадлежит председателю совета ветеранов Надежде Хозяиновой. Существуют ли аналогичные проекты в других регионах России, в Усть-Цильме не знают.

Реализация проекта ведется за счет средств фонда "Победа" и пожертвований местного населения.

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Также совет ветеранов занимается паспортизацией захоронений. Председатели первичных ветеранских организаций в поселениях фотографируют надгробные памятники и кресты. В итоге появится банер, на котором будет информация об участниках войны: их имена, годы жизни.

Всего из Усть-Цилемского района на фронт ушли более четырех тысяч человек. Только половина вернулась на малую родину.

Илья Баканов
  Ключевые слова: проект, патриотизм, память, война, ветераны
  Рубрика: Общество
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