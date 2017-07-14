Газовый мегапроект "Ямал": о силе, труде и северных контрастах

Вчера журналисты Коми, Вологодской области и Санкт-Петербурга вернулись из пресс-тура "В ритме времени", организованного ООО "Газпром трансгаз Ухта" в честь своего полувекового юбилея. За пять дней – два перелета на МИ-8 и несколько переездов разным наземным транспортом по территории Коми и Ямало-Ненецкого автономного округа. Все это – для полного погружения в жизнь людей, которые работают здесь, почти на "краю света", чтобы в домах жителей европейской части страны и отчасти Европы было комфортно и тепло.

Немного истории и реалий

ПАО "Газпром" - лидер энергетических компаний мирового масштаба. Его "дочка" – ООО "Газпром трансгаз Ухта" базируется на Европейском Севере России, охватывая огромную территорию от полуострова Ямал и западных склонов Уральских гор, до границ с центральными федеральными округами европейской части страны.

Фактически предприятие эксплуатирует крупнейшую сеть магистральных газопроводов на стратегически важном северном направлении.

ООО "Газпром трансгаз Ухта" образовалось 21 августа 1967 года. Сегодня в его состав входит 24 филиала, в том числе 14 линейных производственных управлений магистральных газопроводов. ООО "Газпром трансгаз Ухта" работает в Коми, Ямало-Ненецком АО, Вологодской, Ярославской, Архангельской, Костромской, Тверской и Владимирской областях. На предприятии трудятся более 13 000 человек.

Протяженность транспортной системы ООО "Газпром трансгаз Ухта" сегодня - более 15 тысяч километров. Для сравнения, расстояние по прямой от Владивостока до Калининграда вдвое меньше.

В 2012 году ПАО "Газпром" ввел в эксплуатацию крупнейшее месторождение природного газа - Бованенковское. Так на карте страны появился новый центр газодобычи. Отсюда газ попадает к потребителям по системе газопроводов "Бованенково - Ухта" и "Ухта - Торжок".

Система магистральных газопроводов "Бованенково - Ухта" - один из самых масштабных и сложных проектов за всю историю трубопроводного строительства в мировой практике. Он уникален уже тем, что природный газ подается в Единую систему газоснабжения России от самых северных ее месторождений.

Видя, какой сложный путь проделывает голубое топливо по газовой магистрали на земле, под землей и даже под водой, к "язычкам" голубого пламени в конфорке своей плиты начинаешь относиться иначе.

"Байдара", или начало Большого Пути тепла с севера на юг

"Байдарацкая", или, как называют ее между собой газовики, "Байдара", - самая северная в мире компрессорная станция. Находится она всего в трех километрах от побережья Байдарацкой губы Карского моря. Эта КС - первая на маршруте МГ "Бованенково - Ухта".

Добраться до нее возможно только вертолетом. Ямал встретил солнечной погодой, а еще - обыкновенными для здешних мест ветрами и комарами.

Перелет от Воркуты через Карское море занял ровно полтора часа. После наслаждения северными пейзажами, участников пресс-тура ждал праздник в тундре.

С "Байдарацкой" началась юбилейная акция "Тепло севера на юг", которая пройдет от Ямала до Ярославской области. По этому случаю 10 июля на станции символически зажгли факел, что ознаменовало начало большого путешествия флага с юбилейным логотипом предприятия по всем его филиалам.

За 40 с небольшим дней до основного праздника (а датой создания компании считается 21 августа 1967 года), здесь вспомнили ветеранов отрасли, первооткрывателей Ямала. Флаг-путешественник будут передавать друг другу как раз они.

Со сцены один из ветеранов-газовиков Александр Загурдаев рассказал собравшимся, как в 1980-е годы, среди других первооткрывателей, он высадился на Бованенково. Три сухогруза в сопровождении ледокола "Арктика" в тяжелых погодных условиях разгружали более месяца.

"Кроме песцов нас здесь никто не встречал, - поделился воспоминаниями он. - Работа по выгрузке шла очень тяжело. Было холодно и неуютно. Сейчас даже не сравнить, в каких условиях работали мы тогда, и в каких работники трудятся сейчас".

Портрет и быт газовика: дисциплина и ответственность

Сегодняшний вахтовик-газовик – это молодой мужчина среднего возраста, сильный, стойкий, ответственный, грамотный и обучающийся. Попасть в северную систему предприятия очень непросто, подчеркнули в беседе с журналистами все работники. Зарплаты с надбавками здесь высокие. Отделы кадров буквально завалены резюме соискателей. Персонал подбирается тщательно, так как для работы в таких сложных условиях необходим опыт, высокий уровень профессиональной компетенции и крепкое здоровье.

Вахта длится четыре недели, или 28 дней. Столько же времени отводится на отдых сотрудника. Такое долгое нахождение на отрезанной от материка небольшой территории, понимание и осознание того, что в твоих руках опасный производственный объект, крайне дисциплинируют.

Здесь многие забывают о своих вредных привычках, если таковые имелись до поступления на предприятие. На объектах царит строгий антиалкогольный режим. Во всех торговых точках, размещенных, в основном, в столовых в продаже только молочные продукты, соки, воды, сладости.

Курить разрешено в специально отведенных местах и всего пару часов в день. Однако, как заметили вахтовики, почти все здесь становятся свободными от никотиновой зависимости. Это просто неудобно, особенно в зимнее время.

"Вышел один раз на 50-градусный мороз, "затянулся"…губа тут же треснула и стала как Байдарацкая. Больше курить не хочется", - шутя рассказал один из вахтовиков.

Несмотря на работу в сложных климатических условиях вечной мерзлоты, быт газовиков вполне комфортен: проживают они в теплых и уютных общежитиях, со всеми благами цивилизации и спортзалами. Есть даже "слабый" интернет, а из мобильных операторов здесь пока "ловит" только один-два.

Комфортные условия быта очень компенсируют оторванность от большой земли. Находясь в современном общежитии, ее здесь совсем не ощущаешь, если не смотреть в окно, за которым необъятные просторы тундры и синяя "лента" Карского моря.

Большая стройка на "Ярынской" и что такое ДЛО

Проведя ночь на "Байдарацкой", участники пресс-тура через полчаса перелета оказались на "Ярынской". Здесь у всех произошло дежавю. Компрессорные станции по внешнему виду единообразны.

Основной объект cтанции - компрессорный цех, состоящий из нескольких агрегатов. Отдельно здесь находится промышленная база со складами, гаражами, стоянками, котельной и вахтовым жилым комплексом.

Газовики показали новую большую стройку на этой КС. К 2018-му году здесь закончат строить основной объект – компрессорный цех.

Еще один производственный объект на пути журналистов – это ДЛО, или "Дом линейного обходчика". Многие вспомнили здесь "станционного смотрителя", пытаясь разобраться, в чем заключается его работа. Такие дома ставятся между компрессорными станциями, ровно на середине пути. Для надежности и контроля.

Сам линейный обходчик ежедневно осматривает вверенную ему территорию, а в случае возникновения любых сбоев и неполадок на линии сообщает в соответствующие структуры предприятия. Здесь же вахтовики могут остановиться передохнуть, если дорога до объекта, особенно зимой, оказывается очень тяжелой, а то и вовсе на какой-то период невозможной.

На ДЛО работают так же вахтовым методом и так же по четыре недели.

Живописный путь к "Гагарацкой", проснувшись на которой сразу видишь Уральские горы

Далее половину дня путь лежал по тундре на компрессорную станцию "Гагарацкую". Ее работники, общаясь с журналистами, сразу заметили: только здесь, проснувшись, сразу можно увидеть из окон Уральские горы. И сама дорога к КС – живописная, через знаковые места загадочной тундры.

К примеру, Константинов камень. Это целый горный массив на Полярном Урале на территории ЯНАО. От Карского моря его отделяет 45 километров тундры. Сама гора относится к кряжу Минисей.

Уральские горы фактически начинаются с этой точки пространства. Высота Константинова камня 483 метра. С его вершины открывается вид на озера, разбросанные по тундре. В семи километрах отсюда - самоедское кладбище. Самая высокая гора кряжа - Большой Минисей возвысился на 635 метров.

В этой местности часто останавливаются коренные жители полуострова. На момент появления участников пресс-тура оленеводы со стадами по пути попались один раз. На просторах также можно было увидеть их "летние склады" - прикрытые сани, в которых, как пояснили, летом хранят шкуры и зимние вещи.

Коренные жители Ямала были приглашены на праздник и церемонию зажжения юбилейного факела на "Байдарацкой". По словам одной из женщин, живущих здесь, члены ее семьи, помимо того, что кочуют, занимаются индивидуальным предпринимательством. Иногда обращаются за помощью к газовикам.

Общение между сторонами происходит редко, однако, по словам газовиков, конфликтов не возникает, а зачастую они стараются быть чем-либо полезными друг другу. Коренные жители часто заходят на объекты за медицинской помощью, где ее оказывают штатные медики предприятия.

На Карском море остановились, чтобы набрать воды. Море ледяное. Сами трубопроводы от Бованенковского месторождения проходят под землей, под водой и затем идут под землей к Полярному Уралу и Коми. Место где труба из подводного состояния переходит в подземное, называется коффердам. Это берегоукрепительные сооружения, чтобы вода не "оголила" трубу на берегу.

Новый центр газодобычи и мегапроект

"Ямал" - это не только полуостров. Газовики называют так масштабнейший проект по формированию нового центра газодобычи, который в перспективе станет одним из основных в развитии всей газовой отрасли России.

Запасы природного газа ямальских месторождений огромны: более 26-ти триллионов кубометров. Самое крупное из 32 известных на сегодня – Бованенковское с газовыми запасами почти пяти триллионов "кубов".

Всего в рамках проекта поэтапно вводятся девять компрессорных станций. Под технологические объекты Ямала отведена минимально возможная площадь, а работа с газом здесь строится так, что термостабилизаторы и теплоизолированные трубы не дают "поплыть" вечной мерзлоте.

Объем транспортировки газа с полуострова сегодня - около 170 миллиардов кубометров в год. К 2020 году с расширением имеющейся газотранспортной системы и появлении других ниток предприятие планирует вырабатывать более 240 млрд кубов голубого топлива ямальских месторождений.