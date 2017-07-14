Фотография из села Ыб победила в российском конкурсе

14 июля 2017 года, 10:55 | Сыктывдинский
Фото Анастасии Пономаревой

Снимок жительницы села Ыб Сыктывдинского района Анастасии Пономаревой стал принес ей победу в "счастливой" номинации самого народного фотоконкурса в России, как называют его организаторы. Мероприятия - конкурс и выставку - организует Центр современных искусств "Винзавод" при поддержке Министерства культуры. В 2017 году он будет проходить в десятый раз.

В конкурсе-2016 лучшие работы выбирали в четырех постоянных номинациях: "Природа", "Архитектура", "Люди" и "Стиль". Пятая – "специальная", меняется из года в год. 2016-й посвятили счастью, слегка изменив фразу "Займитесь любовью" – Best of Russia, все-таки, не про "это". "Займитесь счастьем" - эта номинация собрала сотни снимков со всей страны. "В этом году они удивили", - признались организаторы.

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Среди победителей номинации - жители Москвы, Санкт-Петербурга. Бурятии, Салехарда, Крыма, Сибири, Черноземья. Организаторы отметили и фото "Вся власть велосипедистам" известного блогера Ильи Варламова.

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Конкурсанты сами придумывали название и подпись для своих снимков. Победительница из Ыба Анастасия Пономарева назвала фото "Счастье для каждого свое" и оставила под ним такой текст: "Моему золотистому ретриверу только исполнился год. Это его первое лето… И как-то так случилось, что Рей (так зовут пса) с самого начала безумно полюбил открытую воду. Для него удовольствие и радость влететь в реку, поднимая миллионы брызг вокруг. А я стою на берегу, любуюсь на своего питомца и, видя его таким счастливым и довольным, сама становлюсь чуточку счастливее".

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Ольга Полина
  Ключевые слова: фото, счастье, конкурс
  Рубрика: Общество
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