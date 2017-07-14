В Усть-Куломском районе в ДТП попала водитель-женщина, недавно получившая права
14 июля 2017 года, 10:14 | Усть-Куломский
В дорожном инциденте в Усть-Куломском районе Коми вчера пострадала женщина-водитель 1985-го года рождения.
Как уточнили в госавтоинспекции региона, около 19 часов она, находясь за рулем "Лады Приора", двигалась по автодороге Усть-Кулом – Усть-Нем – Мыелдино со стороны села Дон к райцентру.
На первом километре дороги она не справилась с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся на проезжей части.
Пострадала пассажирка авто - женщина 1977-го года рождения, получившая ссадины. Госпитализация ей не понадобилась.
О водителе транспорта известно, что в течение года она привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД дважды. Женщина получила права в феврале этого года.
Ярослава Пархачёва
Рубрика: Происшествия
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