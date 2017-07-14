В Усть-Куломском районе в ДТП попала водитель-женщина, недавно получившая права

В дорожном инциденте в Усть-Куломском районе Коми вчера пострадала женщина-водитель 1985-го года рождения.

Как уточнили в госавтоинспекции региона, около 19 часов она, находясь за рулем "Лады Приора", двигалась по автодороге Усть-Кулом – Усть-Нем – Мыелдино со стороны села Дон к райцентру.

На первом километре дороги она не справилась с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся на проезжей части.

Пострадала пассажирка авто - женщина 1977-го года рождения, получившая ссадины. Госпитализация ей не понадобилась.

О водителе транспорта известно, что в течение года она привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД дважды. Женщина получила права в феврале этого года.