В Сыктывкаре гипермаркет "О'Кей" оштрафовали на 300 тысяч рублей

14 июля 2017 года, 9:55 | Сыктывкар
Фото из архива ИА "Комиинформ"

В Сыктывкаре гипермаркет "О'Кей" оштрафовали на 300 тысяч рублей за продажу товаров бытовой химии, представляющих угрозу жизни и здоровью граждан.

Нарушения были выявлены в ходе внеплановой выездной проверки в январе 2017 года. Так, в реализации находились товары бытовой химии – средства по уходу за автомобилями, не соответствующие гигиеническим требованиям.

В частности, индекс токсичности автоочистителя стекол торговой марки "То, что надо" -10°С не соответствовал по токсикологическому показателю; по массовой доле метанола – не соответствовал санитарно-химическому показателю автоочиститель стекол "STRIKE".

Продавцом - ООО "О'Кей" - были нарушены требования Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299, СП 2.3.3.2892-11 "Санитарно- эпидемиологические требования к организации и проведению работ с метанолом", ГОСТ 32478-2013 "Товары бытовой химии. Общие технические требования".

По факту нарушений в марте 2017 года в отношении ООО "О'Кей" было вынесено постановление о привлечении к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.43. КоАП РФ, назначено наказание в виде административного штрафа на сумму 300 000 рублей. Постановление вступило в законную силу.

Геня Джавршян
  Ключевые слова: роспотребнадзор коми, Окей, метанол
  Рубрика: Общество
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