В Печоре к длительным срокам лишения свободы осуждены трое "черных риэлторов"

Печорский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении троих местных жителей – Ю.Шурыгина, И.Назаренко и С.Голубенкова. В зависимости от характера совершенных деяний они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество совершенное организованной группой, в крупном размере) и ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину). Государственное обвинение поддержано представителем Печорской межрайонной прокуратуры.

Судом установлено, что трое приятелей из Печоры в 2012-2015 г. занимались т.н. черным риэлторством. Первой жертвой мошенников стал мужчина, который отбывал наказание в местах лишения свободы. Воспользовавшись его юридической неграмотностью, сообщники продали его жилье, причинив сидельцу ущерб на сумму около 1,1 млн рублей. Еще двое потерпевших оказались чрезмерно доверчивыми в силу злоупотребления алкоголем и в итоге лишились крыши над головой. От действий одного из злоумышленников пострадала также девушка, которая передала е у 115 тыс. рублей в обмен за обещание приобрести ей комнату в общежитии. Деньги риэлтор присвоил, изначально не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства.

Вину в инкриминируемых деяниях печорцы не признали. Суд назначил ранее судимому Шурыгину наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строго режима, со штрафом в размере 700 тыс. рублей, а также лишение права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на 2 года. Назаренко осужден к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строго режима, со штрафом в размере 500 тыс. рублей, а Голубенков – 4 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 100 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил. Расследование по делу осуществлено следственной частью СУ МВД по Республике Коми, сообщает пресс-служба прокуратуры РК.