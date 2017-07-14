В Печоре к длительным срокам лишения свободы осуждены трое "черных риэлторов"

14 июля 2017 года, 10:31 | Печора
Фото из архива "Комиинформа"

Печорский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении троих местных жителей – Ю.Шурыгина, И.Назаренко и С.Голубенкова. В зависимости от характера совершенных деяний они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество совершенное организованной группой, в крупном размере) и ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину). Государственное обвинение поддержано представителем Печорской межрайонной прокуратуры.

Судом установлено, что трое приятелей из Печоры в 2012-2015 г. занимались т.н. черным риэлторством. Первой жертвой мошенников стал мужчина, который отбывал наказание в местах лишения свободы. Воспользовавшись его юридической неграмотностью, сообщники продали его жилье, причинив сидельцу ущерб на сумму около 1,1 млн рублей. Еще двое потерпевших оказались чрезмерно доверчивыми в силу злоупотребления алкоголем и в итоге лишились крыши над головой. От действий одного из злоумышленников пострадала также девушка, которая передала е у 115 тыс. рублей в обмен за обещание приобрести ей комнату в общежитии. Деньги риэлтор присвоил, изначально не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства.

Вину в инкриминируемых деяниях печорцы не признали. Суд назначил ранее судимому Шурыгину наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строго режима, со штрафом в размере 700 тыс. рублей, а также лишение права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на 2 года. Назаренко осужден к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строго режима, со штрафом в размере 500 тыс. рублей, а Голубенков – 4 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 100 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил. Расследование по делу осуществлено следственной частью СУ МВД по Республике Коми, сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

Комиинформ
  Ключевые слова: срок, риэлтеры
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

18:00 11.07.2017
Интинские подростки получили различные сроки за серию преступлений
17:36 11.07.2017
Жители Сыктывкара стали реже попадать на уловки интернет-мошенников
16:23 11.07.2017
Сыктывкарец разрешил квартирный вопрос с помощью ножа


Новости mediametrix

                       
                       
                       
 

Эко-Коми

Новости проекта



Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
все интервью

Мы рядом
Антон. Нуждаюсь в трудоустройстве на дому. Нуждаюсь в имитаторе ходьбы «Имитрон». (Сыктывкар)
Ирина. Репетитор по русскому языку и литературе. Люблю общение с людьми на тему общих интересов. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Инфоблок

Отключение горячего водоснабжения в Сыктывкаре будет двукратным

Профилактика клещевого вирусного энцефалита

Телефоны участковых Сыктывкара

Официальный интернет-портал государственных услуг Российской Федерации

Как узнать кадастровую стоимость объекта и оспорить ее в случае несогласия

Как правильно вызвать экстренные службы

Что нужно знать о СПИДе

Реализация значимых проектов в Республике Коми

«Телефоны доверия» МВД

Памятная дата военной истории России

13 июля

Освобождение Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков, 1944 г.



Подробнее...


Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus