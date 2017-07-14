Минобрнауки намерено организовать детское телевидение во всех школах России

14 июля 2017 года, 11:13 |
Forum.pushkino.org

Минобрнауки начнет с сентября работу по организацию детского телевидения в каждой российской школе. Об этом в четверг заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева на заседании президиума Совета законодателей РФ в Государственной думе.

"Любовь друг к другу, межконфессиональное, межнациональное согласие начинаются в очень раннем возраста, и задача школы - воспитывать. У нас есть много проектов, рассчитанных на разный возраст, чтобы мы вернули в школы согласие детей национальное и конфессиональное. Проект, который начнется с сентября этого года, - это "ТАСС детям", - сказала министр.

По ее словам, это школьное телевидение, которое придет в каждую школу. "Первая часть этого телевидения - единая программа для всей страны, куда будут входить сюжеты на те темы , которые нас интересуют, прежде всего воспитательного значения, новостные сюжеты, а вторая часть - школьная жизнь, жизнь каждой школы, которую наши дети будут знать. Я считаю, это очень большое начало для детей разного возраста, потому что именно в детстве закладывается то чувство дружбы, плеча, уважения другу к другу, о котором мы говорим", - отметила Васильева.

Комиинформ
  Ключевые слова: школа, телевидение, дети
  Рубрика: Общество
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