В Воркуте на пожаре спасли мужчину, еще 15 человек эвакуировались из горящего здания

Вчера в Воркуте на пожаре спасли мужчину.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, 13 июля в 21:36 в пожарно-спасательную службу города поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном панельном жилом доме по улице Пирогова.

Уже через четыре минуты после сообщения о пожаре воркутинские огнеборцы прибыли к месту вызова. Из окна одной из квартир на втором этаже шел дым.

15 жильцов подъезда своевременно эвакуировались. Однако в квартире, где произошел пожар, оставался квартиросъемщик – мужчина 1967 года рождения. Он не мог самостоятельно покинуть горящее помещение, так как был отрезан от выхода огнем и дымом. Мужчина был спасен звеном газодымозащитников по трехколенной пожарной лестнице.

В 21:52 было ликвидировано открытое горение в квартире. Окончательная ликвидация последствий пожара была объявлена после полуночи, в 00:22 14 июля.

Огнем повреждены мебель и вещи в одной из комнат на площади 18м². Предварительно, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем. В тушении пожара участвовали семь огнеборцев воркутинского пожарно-спасательного гарнизона, были задействованы три единицы пожарной автотехники.